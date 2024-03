Rauw Alejandro desliza sus próximas colaboraciones y nada apunta a una de las más esperadas

Cada comentario de Rauw Alejandro crea un terremoto entre sus legiones de fans. El autor de éxitos como Todo de ti ha publicado un mensaje en su perfil de X (antigua Twitter) con sus colaboraciones venideras que ha desencadenado una ola de teorías de toda índole.

El motivo es la críptica forma que ha tenido el puertorriqueño de hacer pública la participación de estos artistas en las canciones. Alejandro ha decidido sustituir las letras de sus nombres por enigmáticos asteriscos que apenas dan un dato sobre la identidad de los compañeros o compañeras.

Solo ha tenido a bien especificar su más inmediata colaboración. Se trata del tema Cohete, en el que acompaña a Shakiray que forma parte de Las mujeres ya no lloran, el próximo disco de la colombiana, que verá la luz el próximo 22 de enero.

Se trata de la segunda canción que compone junto a la de Barranquilla, ya que ya se ha escuchado cómo suena este dúo cuando participan de un mismo proyecto en Te felicito, una de las canciones más escuchadas en el último tramo del 22.

Ni rastro de una de las colaboraciones más deseadas

Sin embargo, resulta paradójico que entre las decenas de posibilidades que se pueden manejar en torno a la identidad de los artistas que acompañan al de San Juan en estas colaboraciones, ninguna podría referirse a Laura Pausini, ya que el número de asteriscos no coincide con las letras del nombre de la italiana.

Una sorpresa, ya que ambos han confirmado la grabación conjunta de una nueva versión de Se Fue, el clásico del repertorio de Laura Pausini cuya interpretación bordó Rauw Alejandro en gala de los Latin Grammy de Sevilla.

Hace unos meses era el propio artista quien confesó el proyecto en un podcast, arrojando detalles sobre el proceso de creación de esta nueva versión. “La noche de antes le dije: Laura, te tengo una sorpresa. Espero que te guste, con mucho cariño. Hice el medley de Saturno con mucho cariño y a ella le encantó”.

Sin embargo, apenas unos días después era la de Faenza quien explicaba los motivos de no haber publicado aún el tema. “Rauw y yo ya grabamos nuestra canción. Sin embargo, tiene problemas de contrato con su discográfica y hasta que no le den autorización no podemos publicar”, reconoció en una conversación en redes sociales con un fan.

Parece que esos problemas con el sello aún no se han resuelto y habrá que seguir atentos a su evolución.