Rauw Alejandro explica por qué Rosalía quiso anunciar su compromiso en el videoclip de 'Beso'

No es ningún secreto. Rauw Alejandro y Rosalía están comprometidos. La pareja de artistas lo anunció el pasado 24 de marzo al compartir el vídeo de Beso, la primera de las tres canciones de su EP RЯ y la única, por el momento, con videoclip.

El vídeo es un recopilatorio de momentos de pareja y cierra con la reacción de Rosalía al recibir el anillo de pedida. Rauw la graba con la sortija en la mano y, entre lágrimas, se le oye decir: "Todo el rímel corrido... Te amo”.

La propia Rosalía fue quien decidió incluir en el vídeo este momento grabado el 31 de diciembre de 2019, día de su compromiso. Lo ha contado Rauw en una entrevista con el youtuber Chente Ydrach.

"Eso fue idea de mi novia. Necesitaba un final epic y Rosi dijo creo que podíamos soltar ese vídeo", ha explicado sobre el vídeo, que evoluciona de ir de la mano a los abrazos y de los abrazos a los besos.

El cantante recibió la propuesta de Rosalía con cierta sorpresa. '¿Tú estás segura?', le preguntó, y Rosalía dijo que sí. Ella es, según cuenta, quien pone los tiempos y las fronteras porque él lo contaría todo, asegura.

"La familia ya lo sabía", ha añadido sobre el anuncio que no les pilló por sorpresa. "La familia cercana lo sabe. Ellos lo saben y nos apoyan. A los externos me imagino que les cogió de sorpresa y también a algunas amistades mías".

El día que decidieron hacer pública su relación

Rauw Alejandro también ha recordado en la entrevista el día que decidieron sacar a la luz su relación y que todo se orquestó dentro de un coche en Los Angeles.

"No queríamos contarlo porque no queríamos que el romance fuese la noticia", ha contado sobre los inicios de la relación, que quisieron que no marcase el arranque de sus carreras.

Cuando ya habían empezado a despegar, una noche que fueron a hacer a Los Angeles, tomaron la decisión de dejar de esconderse. No los pillaron. Quisieron que los pillaran.

"Nos fuimos a un restaurante en LA. Le dije en el carro: 'Esos cabrones ya están ahí. ¿Qué vamos a hacer?'", recuerda sobre el momento en que decidieron salir de la mano. "Ese día me sentí bien y libre", recuerda.