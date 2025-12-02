Rauw Alejandro termina su gira 'Cosa Nuestra World Tour': así ha sido su último concierto en Puerto Rico

Con cinco conciertos consecutivos en Puerto Rico, Rauw Alejandro ha puesto el broche final a su Cosa Nuestra World Tour en el Coliseo José Miguel Agrelot, ante miles de fans que llenaron los estadios.

Con más de 850.000 entradas vendidas por todo el mundo, esta gira ha marcado un antes y un después en la industria. Elementos teatrales, coreografías enérgicas, una estética y narrativa inspirada en Broadway y una banda en directo que ponía la piel de gallina han sido los elementos clave de esta experiencia que fusionaba lo retro y lo contemporáneo a la perfección.

La gira ha pasado por un total de 74 países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia, Francia, España, Chile, Argentina, Brasil, Colombia o México.

Un homenaje a Puerto Rico

Durante su última noche, Rauw no pudo evitar mostrar su cariño hacia sus fans y el país que lo vio nacer. "Ha sido un año increíble en mi carrera, pero nada de esto se hubiese podido lograr sin ustedes. Aquí yo nací (en Puerto Rico) y aquí yo me voy a morir, si Dios así lo permite"

Con una transición hacia escenas de Puerto Rico, el artista quiso poner en valor que su país es "una isla muy pequeña pero con mucha cultura, mucha música".

Además, como en otras noches, hizo uso de la máscara del vejigante, personaje icónico de los carnavales de Puerto Rico que pudimos ver en el videoclip de Carita Linda.

Llenando estadios y rompiendo récords

Cada parada en su gira ha sido una demostración más de que Rauw Alejandro sigue siendo una de las figuras más fuertes de la música latina. Tres shows en Madrid, Santiago, Buenos Aires y Bogotá, cinco noches en Ciudad de México, nueve en Puerto Rico y dos en Barcelona, Guadalajara y Monterrey son solo algunas de las pruebas del éxito del artista.

Además, el puertorriqueño hizo historia en Estados Unidos al convertirse en el primer artista latino en llenar tres noches consecutivas el Intuit Dome de Los Ángeles. El lleno absoluto también lo logró en ciudades como Chicago, Nueva York y Miami.

Una fiesta llena de artistas estrella

Los fans acudieron al show vestidos de gala, como la estética de la gira lo requería, una gala a la que estuvieron invitados artistas de gran nivel cada noche.

Paloma Mami, Mon Laferte, Álvaro Díaz, Lyanno, Omar Courtz, Latin Mafia, Marconi Impara, Yan Block, Alexis & Fido y Clarent, fueron solo algunos de los que compartieron escenario con Rauw Alejandro.

El setlist no podía fallar tampoco, sonando temas de su proyecto más reciente, Cosa Nuestra: Capítulo 0, éxitos de su álbum Cosa Nuestra y también algunos de sus temas más icónicos.

Sin lugar a dudas, el Cosa Nuestra World Tour ha sido una experiencia irrepetible que los fans de Rauw Alejandro no podrán olvidar.