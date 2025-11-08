Las frases de 'Focu Ranni' de Rosalía que señalan directamente a Rauw Alejandro
Las miradas están puestas en La Perla, la canción de Rosalía que evoca a Rata de Dos Patas de Paquita la del Barrio. Sin embargo, hay otra canción del álbum LUX que señala directamente a Rauw Alejandro. Focu Ranni está plagada de mensajes sobre su exhistoria de amor.
Focu Ranni es una de las canciones del álbum LUX de Rosalía que solo están disponible en formato físico. Por eso quizás no está teniendo tanta repercusión como La Perla, cuya letra está siendo desgranada por los fans de la cantante encontrando vínculos con Rauw Alejandro, su exprometido, e incluso con C. Tangana.
Pero lo cierto es que Focu Ranni es una canción que señala directamente al puertorriqueño y a su fallida historia de amor. La pareja llevaba tres años junta y había sellado un compromiso de boda cuando se separó sorpresivamente. Todo apuntaba a infidelidades del cantante pero entonces Rosalía prefirió salir en defensa de su ex y tapar los motivos de la separación.
Ahora ya es diferente. La cantante no se oculta y busca con este disco sacar sus sentimientos a la luz.
"Fue una canción difícil de componer y cantar, pero me siento agradecida de que exista"
"Descubrí que había un dicho de Santa Rosalía de Palermo. Se suponía que se casaría, pero decidió no hacerlo; decidió dedicar su vida a Dios", contó en una entrevista sobre la inspiración de este tema con frases directas a su ex. "Me pareció que había algo muy poderoso en eso. Fue una canción difícil de componer y cantar, pero me siento agradecida de que exista", señala la artista, que interpreta el tema en español y siciliano
Las frases que señalan directamente a Rauw Alejandro
La letra de la canción está plagada de referencias al final de su relación con Rauw Alejandro, aunque cuatro frases muy significativas. Tres de ellas hacen mención a la boda que no se celebró —no se vestirá de blanco y nadie tirará arroz a la salida de la iglesia—, la cuarta hace mención a uno de los tatuajes que se hizo por Rauw Alejandro.
- Quería ir de blanco y fui de violeta. Cuando cancela
- Ya nadie tirará arroz al cielo, ni habrá borracheras, ni flores
No seré tu mitad | Nunca de tus propiedá'
Grabé tu nombre en mis costillas
Rosalía se hizo una doble R entrelazada en la planta del pie (una por Rosalía y otra por Rauw) y escribió el nombre de Rauw Alejandro en el costado izquierdo debajo el pecho, tal como le enseñó a Ibai Llanos en la primera entrevista que hicieron como pareja. Es al que se refiere en la canción.
La letra de Focu ’ranni (Gran incendio) de Rosalía
Ya yo me solté la coleta
Quería ir de blanco y fui de violeta
La arena que en tus manos la sujetas
Resbala de tus puños si la aprietas
Mejor hablar
Ahora que
Callarme para siempre
Y puedo decir
Que estoy en paz
Por mi la'o
No seré tu mitad
Nunca de tu propiedad
Seré mía
Y de mi libertad
Lo que se construyó con amor
Es más difícil de incendiar
Pero habrá fuegos que
No podrás apagar
Ya nadie tirará arroz al cielo
Ya no habrá borrachera ni flores
Ya no habrá nadie que bendiga
Un amor que en verdad desconoce
Grabé tu nombre en mis costillas
Pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales
Tarde o temprano el destino te golpea
Aunque ignores sus señales
Tu
U me focu 'ranni
Mi jittaiu nta lu nenti
Pi nun pèrdiri a libbirta'
E l'amure senza liggi
È l'unicu c'accittassi
Mi jettu nta lu nenti
Prima d'abbruciarimi