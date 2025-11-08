Las frases de 'Focu Ranni' de Rosalía que señalan directamente a Rauw Alejandro

Portada del nuevo disco de ROSALÍA | ROSALÍA

MÁS ALLÁ DE 'LA PERLA'

Focu Ranni es una de las canciones del álbum LUX de Rosalía que solo están disponible en formato físico. Por eso quizás no está teniendo tanta repercusión como La Perla, cuya letra está siendo desgranada por los fans de la cantante encontrando vínculos con Rauw Alejandro, su exprometido, e incluso con C. Tangana.

Pero lo cierto es que Focu Ranni es una canción que señala directamente al puertorriqueño y a su fallida historia de amor. La pareja llevaba tres años junta y había sellado un compromiso de boda cuando se separó sorpresivamente. Todo apuntaba a infidelidades del cantante pero entonces Rosalía prefirió salir en defensa de su ex y tapar los motivos de la separación.

Ahora ya es diferente. La cantante no se oculta y busca con este disco sacar sus sentimientos a la luz.

"Fue una canción difícil de componer y cantar, pero me siento agradecida de que exista"

"Descubrí que había un dicho de Santa Rosalía de Palermo. Se suponía que se casaría, pero decidió no hacerlo; decidió dedicar su vida a Dios", contó en una entrevista sobre la inspiración de este tema con frases directas a su ex. "Me pareció que había algo muy poderoso en eso. Fue una canción difícil de componer y cantar, pero me siento agradecida de que exista", señala la artista, que interpreta el tema en español y siciliano

Las frases que señalan directamente a Rauw Alejandro

La letra de la canción está plagada de referencias al final de su relación con Rauw Alejandro, aunque cuatro frases muy significativas. Tres de ellas hacen mención a la boda que no se celebró —no se vestirá de blanco y nadie tirará arroz a la salida de la iglesia—, la cuarta hace mención a uno de los tatuajes que se hizo por Rauw Alejandro.

Quería ir de blanco y fui de violeta . Cuando cancela

. Cuando cancela Ya nadie tirará arroz al cielo, ni habrá borracheras, ni flores

No seré tu mitad | Nunca de tus propiedá'

Grabé tu nombre en mis costillas

Rosalía se hizo una doble R entrelazada en la planta del pie (una por Rosalía y otra por Rauw) y escribió el nombre de Rauw Alejandro en el costado izquierdo debajo el pecho, tal como le enseñó a Ibai Llanos en la primera entrevista que hicieron como pareja. Es al que se refiere en la canción.

Rosalía enseña a Ibai Llanos su tatuaje de Rauw. | YouTube/Ibai

La letra de Focu ’ranni (Gran incendio) de Rosalía

Ya yo me solté la coleta

Quería ir de blanco y fui de violeta

La arena que en tus manos la sujetas

Resbala de tus puños si la aprietas

Mejor hablar

Ahora que

Callarme para siempre

Y puedo decir

Que estoy en paz

Por mi la'o

No seré tu mitad

Nunca de tu propiedad

Seré mía

Y de mi libertad

Lo que se construyó con amor

Es más difícil de incendiar

Pero habrá fuegos que

No podrás apagar

Ya nadie tirará arroz al cielo

Ya no habrá borrachera ni flores

Ya no habrá nadie que bendiga

Un amor que en verdad desconoce

Grabé tu nombre en mis costillas

Pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales

Tarde o temprano el destino te golpea

Aunque ignores sus señales

Tu

U me focu 'ranni

Mi jittaiu nta lu nenti

Pi nun pèrdiri a libbirta'

E l'amure senza liggi

È l'unicu c'accittassi

Mi jettu nta lu nenti

Prima d'abbruciarimi