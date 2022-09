Rayden, tras aceptar la petición de una seguidora: "Nunca nos había sucedido esto sobre un escenario"

Desde que empezó su gira en marzo de 2021, coincidiendo con el lanzamiento de su último álbum Homónimo, Rayden no se ha bajado de los escenarios.

Pero lejos de ser repetitiva, esta gira le está dejando un montón de anécdotas. Algunos de ellas no muy agradables, como cuando tuvo que detener un concierto recientemente en el Negrita Music Festival de Santander porque le estaban apuntando a los ojos con un láser infrarrojo.

Pero salvo estas excepciones, la mayoría de los recuerdos que le está dejando el tour son de lo más bonitos y no duda en compartirlo en redes sociales para aquellos que no pudieron vivirlos en directo. "A veces lo más importante de los conciertos es lo que no se ve", escribió junto a un vídeo de su concierto en Sevilla el pasado mes de abril en el que se veía a una pareja entre el público cantándose Haz de luz abrazándose y mirándose a los ojos muy emocionados.

Ahora, ha vuelto a compartir otro momentazo que se vivió durante su último concierto. "Ayer ocurrió una cosa que nunca nos había sucedido sobre un escenario. Cantando una canción, una chica entre el público sacó un cartel que ponía 'Sácame a cantar El mejor de tus errores, que me la sé'. Cuando llegó el turno de la canción le invitamos a subir", ha escrito Rayden junto al vídeo de la joven cantando junto a él en el escenario.

Rayden ha quedado tan impresionado por el talento de la chica, que no ha dudado en agradecerle que le hiciese esa petición: "Gracias @inesgarciasic por hacer magia. Ojalá nos veamos compartiendo festivales dentro de poco".