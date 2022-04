Rayden muestra lo que estaba haciendo una pareja en su concierto: "Que me perdonen"

LO QUE NO SE VE

El poder que tienen las canciones de poner palabras y melodías a los sentimientos es algo que todos conocemos. Por este motivo, se convierten inevitablemente en la banda sonora de algunos de los momentos más importantes de nuestra vida.

Esto ha quedado más que demostrado en el concierto de Rayden en Sevilla. Ha sido el propio cantante el que ha compartido un vídeo grabado desde el escenario donde los protagonistas son dos personas del público.

Abrazados y mirándose a los ojos, él le canta toda las estrofas del tema Haz de luz, visiblemente emocionado, mientras ella no deja de mirarlo y le seca las lágrimas. "A veces las canciones son algo más, a veces lo más importante de los conciertos es lo que no se ve. Que me perdone esta pareja pero había que enseñarlo", ha escrito Rayden junto al vídeo.

La publicación se ha llenado de cientos de mensajes de lo más cariñosos hacia los protagonistas del vídeo, de los que una usuaria ha desvelado los nombres: "Delia y Nathan, me encanta lo vuestro. Viva el amor!! Y Rayden".

De hecho, la propia Delia ha respondido a la publicación: "Esa canción para nosotros siempre significará magia. Gracias por tu música, Rayden".