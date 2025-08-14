La reacción de Sabrina Carpenter a su colaboración con Taylor Swift en 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift y Sabrina Carpenter en un concierto de 'The Eras Tour' en Nueva Orleans | TAS2024 / Getty Images para TAS

Taylor Swift no ha escatimado en sorpresas con el anuncio del doceavo álbum de su carrera, The Life of a Showgirl, que verá la luz el próximo 3 de octubre. Aparte de desvelar las portadas del disco, la estadounidense ha compartido el tracklist oficial con las doce canciones que componen el trabajo, entre ellas una colaboración con Sabrina Carpenter.

Ambas artistas, que se encuentran actualmente en la cima del pop internacional, han decidido fusionar su talento en la última pista del proyecto, que precisamente da título al disco: The Life of a Showgirl. Aunque el anuncio oficial ha llegado este jueves 14 de agosto, los fans ya especulaban sobre esta posible fusión, algo reforzado por las filtraciones que ha sufrido el disco.

Tras el anuncio de Taylor Swift, que confirma que la de Sabrina Carpenter será la única colaboración del álbum, su compañera de canción ha querido pronunciarse al respecto a través de tres historias en su perfil de Instagram. "The Life of a Showgirl. 3 de octubre. Sé que alguien está enloqueciendo y soy yo", ha comentado Carpenter al compartir el tracklist del disco.

Con estas palabras, la cantante hace evidente la admiración que lleva sintiendo por Taylor Swift desde hace muchos años.

Además, la cantante de Espresso ha compartido una fotografía de su actuación con Taylor Swift en un concierto de The Eras Tour en Nueva Orleans, así como una imagen de la sesión de fotos de su compañera para The Life of a Showgirl con otro mensaje: "También debo señalar esto", haciendo referencia a su amor por esa instantánea.

Tracklist de 'The Life of a Showgirl'