Rebrote, la banda de Iñaki 'Uoho' Antón, publica una canción en honor a Robe Iniesta

'Cuando No Estás Tú...'

La noticia de la muerte de Robe Iniesta ha conmocionado al mundo de la música. Artistas como Manuel Carrasco, Marea, Estopa, Bunbury y muchos más han querido dedicarle unas palabras al mito del rock español, principalmente conocido por liderar Extremoduro.

Entre homenaje y homenaje, Iñaki 'Uoho' Antón ha querido compartir una canción inédita para despedir al que fue su compañero durante muchos años. El exguitarrista de Extremoduro, que ahora lidera el grupo Rebrote, ha publicado este mismo 10 de diciembre un tema en YouTube de casi diez minutos titulado Cuando No Estás Tú...

"El color de este blues me cautiva entre los abismos de mi zozobra desde que no estás tú / Y la luna –que ahora es azul–, desconcierta la dirección de mi trayectoria, cuando no estás tú / Porque no estás tú…", dice una parte de la letra. "Allá donde estés... Esperamos que te guste", ha comentado el grupo en su cuenta de Instagram.

Aparte Iñaki 'Uoho' Antón, Rebrote está formado por Jaime Moreno, Miguel Colino, Jaime Tejedor, José Ignacio Cantera e Iñigo López. Esta canción llega horas después de que la banda informara en sus redes sociales de que Uoho se encontraba ingresado el mismo día de la muerte de Robe. "Uoho ha sido ingresado hoy en el hospital para una intervención quirúrgica. Si todo va bien, requerirá un tiempo de reposo y convalecencia. Os pedimos paciencia y comprensión en estos momentos", decía el comunicado.

Letra de 'Cuando No Estás Tú...', la canción de Rebrote para Robe

Busco un olor que me acerque al camino

Nace una flor y no encuentro las ganas de oler…

¿Qué tendrá que ver que tú ya no estés?

-

Solo quisiera entender cuáles son los motivos…

Saltan los plomos y no soy capaz de acertar

¿Qué tendrá que ver que tú ya no estés?

Me pregunto cada amanecer

-

Y el color de este blues desdibuja las proyecciones de mi memoria desde que no estás tú

-

No tengo excusas y siempre aparece –a deshora– la desilusión

Muchas mañanas, me siento como esa farola durante el apagón

¿Qué tendrá que ver que tú ya no estés?

¿Qué tendrá que ver…?

-

Y el color de este blues se entromete entre las costuras de nuestra historia porque no estás tú

Y la luna, que ahora es azul, desdibuja las proyecciones de mi memoria desde que no estás tú

-

Y te pienso de nuevo como un inconsciente

Y recuerdo que te dejé sola

Y me vuelvo a acostar y, entre toda la gente

La angustia me descontrola

-

No me tengo en pie, y es que no hago pie

Desde que no estás tú

-

No supe descifrar la dirección de tu argumento

No pude ver detrás.

¡Dame un amanecer! Me sobra hielo en este invierno…

¡Hay que trazar un plan!

-

Me han dicho por ahí que puede ser que fuera cierto…

Que solo sé escapar

-

He renunciado a nutrirme del mismo recuerdo

Y vuelve –a la noche– a clavarse en mí, como un puñal

-

Al asomarme a lo más hondo de mi cerebro

He visto un perro ladrando detrás de un cristal

-

Entre la arritmia y la cara de mierda que tengo,

Soy la resaca que arrastra mi serenidad

-

No… no puedo despertar

Preso en un avatar,

Me estoy volviendo loco

-

No… a punto de encallar…

¿Dónde está el timonel

Que me va a sacar de aquí?

-

¡Larga los cabos que te atan a puerto!

¡No mires atrás! ¡No lo busques más!

-

Busco un olor que me marque el camino

Nace otra flor: si te huelo, voy a enloquecer

Sin entender qué coño pasa y qué tiene que ver que tú ya no estés

-

Me pregunto: ¿Quién quitó la red?

-

El color de este blues me cautiva entre los abismos de mi zozobra desde que no estás tú

Y la luna –que ahora es azul–, desconcierta la dirección de mi trayectoria, cuando no estás tú

Porque no estás tú…