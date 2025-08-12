Las pistas que apuntan a una posible colaboración entre Sabrina Carpenter y Taylor Swift

Taylor Swift ha revolucionado la industria con el anuncio de The Life of a Showgirl, el duodécimo disco de la artista. Aunque la cantante solo ha desvelado su nombre y el color naranja como concepto, ya conocemos algunas pistas de este nuevo álbum.

Y con la reina del pop en el foco, han llegado otras suposiciones musicales relacionadas con ella. La que más destaca es su posible colaboración con Sabrina Carpenter, pero no sería precisamente en el nuevo proyecto de Swift.

Los fans han rescatado una imagen que parece que formará parte de la estética de Man's Best Friend, el nuevo disco de la autora de Expresso con estreno el próximo 29 de agosto.

En ella, compartida en redes hace unos días, aparece la cantante tendiendo su ropa interior. "¡Ponte algo de ropa!", acompaña la publicación. Hasta ahora parecía un simple guiño a su nuevo proyecto, pero parece que podría derivar en un featuring con su maestra.

La ropa, como punto de unión

Este tendedero, según los fans, tienen relación directa con una frase que pronunció Taylor Swift en su momento que nadie entendió. Fue en el concierto de su The eras tour en Nueva Orleans, en el que la artista llamó a Sabrina Carpenter antes de que la joven entrara en escena.

"Te llamaba para decirte que me siento un poco Expresso cuando todos cantan todas las canciones muy fuerte, y quería decirte que todos te queremos mucho", le expresó la intérprete de Mean.

Acto seguido, 'ponía en un compromiso' a Carpenter: "¿Qué estás haciendo que no estás aquí con nosotros?". "Obviamente está todo el mundo gritando muy alto", apreció entonces la joven al otro lado del teléfono.

"Sé de un sitio en el que también gritan muy alto", dejó caer Carpenter, usando la ironía sexual propia de la artista. Así, le preguntó: "Sabrina, ¿hay alguna posibilidad de que puedas salir? ¿te puedes poner algo de ropa y bajar al estadio muy rápido? ¿Cuánto tiempo te llevaría?".

Aunque parecía un simple guion improvisado, ahora el concepto de 'ponerse ropa' podría llevar a una colaboración como nexo, según los fans.