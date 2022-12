Retiran la demanda de plagio contra Taylor Swift por ‘Shake it off’

Taylor Swift está de enhorabuena. La demanda de plagio contra la cantante por la letra de la canción Shake it off de 2014 ha sido retirada después de haber llegado a un acuerdo con los demandantes. Esto significa que podrá regrabar el disco 1989 y no tendrá que ir a juicio el próximo enero.

Los compositores Sean Hall y Nathan Butler, autores de la demanda, pidieron este lunes 12 de diciembre al juez "desestimar esta acción en su totalidad" tras llegar a un acuerdo con la cantante, del que todavía se desconocen los detalles.

Butler y Hall interpusieron la demanda contra Taylor Swift en 2017 tras encontrar grandes similitudes entre la letra de Shake It Off y su tema Playas Gon' Play, compuesto por ambos en 2001 para el grupo 3LW. Según los demandantes, la letra podría generar demasiada confusión entre los potenciales oyentes por su parecido.

Se referían al estribillo de ambos temas. En Shake It Off, Swift canta: “Los jugadores van a jugar, jugar, jugar, jugar, jugar, y los enemigos van a odiar, odiar, odiar, odiar, odiar”. Mientras que Playas Gon’ Play incluye las frases "jugadores, van a jugar, y enemigos, van a odiar".

La demanda fue desestimada en febrero de 2018 por un juez que alegó que las letras eran demasiado "banales" para ser protegidas por derechos de autor. La decisión fue anulada por un tribunal de apelación en octubre de 2019 y en septiembre de 2020 otro juez de Los Angeles confirmó que el caso seguiría adelante. La idea es que el juicio se celebrase en enero de 2023.

Taylor Swift habló del tema

La cantante se pronunció el pasado agosto sobre este tema al emitir una declaración jurada para defenderse de las acusaciones de plagio.

"La primera vez que escuché esa canción fue cuando salieron a la luz esas alegaciones. Al escribir la letra, me basé en parte en las experiencias de mi vida y, en particular, en el escrutinio público implacable de mi vida personal, las informaciones clickbait, la manipulación pública y otras formas de crítica personal negativa de las que aprendí que solo necesitaba sacudirme y centrarme en mi música. Con Shake It Off quería brindar un enfoque cómico y empoderador para ayudar a las personas a sentirse mejor acerca de las críticas negativas a través de la música, el baile y la independencia personal que te permite sacudirte las críticas negativas", aseguró la artista en su declaración.

"La letra de Shake It Off también se basa en frases y comentarios de uso común que escuché a lo largo de mi vida. Antes de escribir Shake It Off, escuché las frases "players gonna play" y "haters gonna hate" pronunciadas innumerables veces para expresar la idea de que uno puede o debe ignorar la negatividad. Recuerdo haber escuchado estas frases pronunciadas por otros niños mientras asistían a la escuela en Wyomissing Hills y en la escuela secundaria en Hendersonville. Estas frases eran similares a otros dichos de uso común como "don't hate the playa, hate the game", "take a chill pill" y "say it, don't spray it". Me basé en esas frases que se usan comúnmente para crear la letra "Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate".

"También recuerdo escuchar frases similares en muchas canciones, películas y otros trabajos antes de Shake It Off. Por ejemplo, estuve presente en los Country Music Awards de 2013 y escuché a Eric Church interpretar su canción The Outsiders, que incluye la letra "the player's going to play and a haters gonna hate", apuntó al intérprete en su declaración.

En entrevistas previas a esta declaración, la cantante había asegurado que escribió el tema pensando en sus detractores, en los que criticaron su álbum Red (2012) y los que se burlaban de ella cuando de pequeña no la invitaban a fiestas.

Qué significa la retirada de la demanda

La retirada de la demanda trae buenas noticias para Taylor Swift y sus fans.

Más allá de terminar con la batalla legal y no tener que ir a juicio en enero de 2023, el acuerdo de la cantante y los dos compositores beneficia a su música ya que podrá regraba el álbum 1989.

Los fans de Taylor Swift esperan esta versión desde el pasada abril cuando compartió una foto abrazando el vinilo del disco 1989.