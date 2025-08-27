¿Robbie Williams ofrece una colaboración con Oasis? El interrogante que implica a dos de los nombres con las giras más deseadas del verano | GETTY

El verano de 2025 será recordado por muchos aficionados a la música como el del regreso de los grandes iconos del britpop de los 90 Robbie Williams y Oasis. Ambos referentes han decidido llevar a cabo sendas giras internacionales en las que el primero ha presentado en directo su nuevo disco, Britpop, de la mano de Europa Fm en su concierto de Barcelona, mientras que los hermanos Gallagher han firmado la paz fraterna ante miles de fans.

Un regreso a los escenarios con el que el autor de Rock Dj está dando diversas entrevistas, entre ellas una memorable con la presentadora de Cuerpos especiales Eva Soriano en la que quedó encandilado con el ritmo de Estopa, explicando cómo está viviendo su vuelta a los grandes estadios con la misma energía que los comienzos de su carrera.

En la última de ellas, concedida al medio británico ITV News, Robbie Williams ha respondido de forma sorprendente ante la posibilidad de actuar junto a Oasis o Blur, bandas legendarias del género, en una suerte de reunión nostálgica. "Lo haría", ha contestado a una sorprendida periodista por la respuesta ante la colaboración con los Gallagher, "no somos exactamente amigos, pero no creo que seamos enemigos".

Además, ha indicado que no tendría ningún problema en "abrir para ellos", ya que "en estos momentos en los que están omnipresentes (...) no puedo competir con eso, por eso abriría para Oasis". Sin embargo, descarta asistir a alguno de los conciertos venideros de los de Mánchester porque no le "gusta estar en muchedumbres".

Una relación llena de pullas y dedicatorias

Pocos podrían haber previsto esta buena voluntad por parte de Robbie Williams, ya que tanto el cantante como los hermanos Gallagher han mantenido enfrentamientos públicos desde finales de los años 90. A pesar de que la relación entre artistas comenzó de forma amistosa, rápidamente llegaron las dedicatorias malintencionadas por ambos bandos.

Uno de los puntos más recordados de esta enemistad tuvo lugar durante la gala de entrega de los Premios Brit del año 2000, cuando Williams subió al escenario para recoger el premio a Mejor Sencillo Británico y lanzó un mensaje a la audiencia: "¿Alguien quiere verme pelear con Liam? Liam, cien mil de tu dinero y cien mil del mío. Subimos a un ring y peleamos, y todos podrán verlo por televisión".

Un enfrentamiento que se mantuvo durante años, enviándose indirectas a raíz de la cantidad de conciertos que Robbie Williams daba en espacio icónicos como el Knebworth Festival o el estadio Etihad de Mánchester, mientras unos separados hermanos Gallagher tras la disolución de Oasis realizaban sus espectáculos en salas modestas. De hecho, el propio Liam clamó contra esta situación cuando cantaba con su nueva banda Beady Eye: "Deberíamos estar tocando en el Etihad tres noches, no algún idiota gordo. Podría ser cualquier payaso. Es una vergüenza que él esté haciendo tres noches y una banda como nosotros una en el Ritz".

El paso de los años pareció enfriar esta enemistad aunque Williams no ha esquivado ninguna pregunta al respecto durante los últimos tiempos, recordando que esta tensa relación fue fundamental a la hora de que decidiese abandonar el Reino Unido por Los Ángeles.

Sin embargo, con la vuelta de Oasis a los escenarios, mostró un cambio de actitud positiva al indicar que "los shows serán increíbles, algo muy especial. Oasis volviendo a unirse será un momento de sanación para nuestro país", explicó al medio británico The Mirror, dejando una última ironía: "Noel también estará allí".