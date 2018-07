Robin Thicke, desesperado por recuperar a su ex mujer en 'Get her back'

Robin Thicke sigue llorando por las esquinas pidiendo a gritos que su ex mujer Paula Patton vuelva con él. Después de titular a su nuevo disco 'Paula' y dedicarle todas las canciones, publica el vídeo del primer single Get her back donde se muestra magullado y destrozado ante ella.

Robin Thicke en el vídeo de 'Get her back' / europafm.com

No sabemos por qué Paula Patton dejó su relación con Robin Thicke pero algo muy gordo le tuvo que hacer el cantante para hacer todo lo que está haciendo por recuperarla.

Después de triunfar con su éxito Blurred lines con una letra un tanto machista y con un videoclip repleto de chicas ligeritas de ropa, Robin Thicke ha dado un giro de 360 grados y ha decidido lanzar un nuevo disco casi por sorpresa el próximo 1 de julio dedicado íntegramente a su ex pareja.

Titulado Paula, como no podía ser de otra manera, y con un descriptivo Get her back como primer single, Thicke publica un videoclip donde aparece magullado y herido ante una actriz que hace de Paula Patton. Y por su fuera poco, incluye conversaciones de whatsapp con su ex mujer (no sabemos si literales o no) explicándole lo destrozado que está y lo mucho que necesita estar con ella.

¿Conseguirá recuperarla a base de canciones?

