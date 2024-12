'Rock DJ' de Robbie Williams: la historia real del videoclip que escandalizó al mundo

El estreno de la película Better Man ha devuelto a Robbie Williams a la primera línea de la actualidad. El largometraje narra la vida del cantante desde un punto de vista tan personal que ha sido el propio artista el encargado de elegir como protagonista a un mono, ya que asegura haberse sentido siempre emparentado con los simios.

Una película en la que se siguen los pasos del británico desde su infancia y que engloba todos los éxitos de su dilatada carrera musical, en la que la canción y el videoclip de Rock DJ tienen gran parte del éxito masivo con el que contó Robbie Williams durante los últimos años 90 y principios de los 2000.

El éxito de Rock DJ

Como contexto alrededor de Rock DJ, hay que destacar que se trata delsingle principal de su tercer álbum, Sing When You're Winning, con el que encabezó las listas del Reino Unido, logrando su tercer número uno en solitario tras haberlo conseguido con Millennium y She's The One, pertenecientes a su disco anterior I've Been Expecting You.

Se trata de uno de los videoclips más recordados del artista, con Robbie Williams desnudándose y dejándose la piel en el rodaje literalmente, causando un gran impacto en todo el mundo desde el mismo momento de su lanzamiento. Además, el equipo del artista lanzó el videoclip incluso antes, el 6 de julio, que la canción estuviese accesible en formato físico el 31 de julio. Una estrategia que se demostró como ganadora teniendo en cuenta las dinámicas de la industria musical en aquella épocay que garantizó el triunfo del álbum.

Un videoclip polémico

Su director, Vaughan Arnell, concedió una entrevista para el medio Huffington Post UK en la que explicó todo el proceso que envolvió al polémico videoclip. Arnell ya había trabajado con Williams en el video de Back For Good para Take That y, tras la separación de la boy band, mantuvo su relación con el entonces solista con los vídeos de Angels, Let Me Entertain You y Millennium.

Entonces, llegó el momento de Rock DJ y, como el propio director indicó, "era una época en la que no se volvían virales las cosas y había una delgada línea entre lo que era escandaloso y lo que se podía mostrar", así que tuvieron que sortear las sugerencias de la discográfica para que "no pareciera un conejo desollado", aunque finalmente "en el fondo sabía que se vería como un conejo desollado".

Como recordó el director, el propio rodaje ya resultó una tarea de gran esfuerzo debido a "toda esa piel tenía que ser moldeada corporalmente, todas las prótesis (...) fue un rodaje de cuatro o cinco días, y él llevaba prótesis durante casi cuatro o cinco horas todas las mañanas".

Una hazaña para la que siempre venía bien el sentido del humor del que ha hecho gala Robbie Williams durante su carrera, ya sea con la idea de "cuando se arranca las nalgas porque era divertido" o cuando "la última noche (de reodaje), fue a un garaje y pidió 20 Marlboro y una caja de pilas".

Un proyecto que dio como resultado uno de los grandes videoclips de la década en la música británica no solo por el sangriento reto, sino por el concepto de videoclip rodado en 360 grados, la implicación de decenas de modelos patinando o la participación de la modelo Lauren Gold, la DJ de la que Williams busca captar la atención quitándose la ropa y hasta la piel.