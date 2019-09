Pitbull ha publicado We are one (Ole Ola), la canción oficial para apoyar el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 en la que colaboran Jennifer Lopez y la cantante brasileña Claudia Leitte . El tema está incluido en el álbum One Love, One Rhythm donde también encontramos a artistas como Ricky Martin, Shakira, Carlos Santana o Avicii.

Ya podemos escuchar We are one (Ole Ola), la canción de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte del que ya pudimos ver algunas imágenes del rodaje del videoclip que se grabó el pasado mes de febrero en el barrio de Fort Lauderdale (Florida) característico por sus mansiones.

El tema producido por Dr. Luke, tiene toques de samba, silbidos y mucha percusión típica de la música brasileña.





La canción formará parte del álbum One Love, One Rhythm- The 2014 FIFA World Cup Official Album, donde también encontramos una versión del Dare (La La La) de Shakira junto a Carlinhos Brown, una canción en spanglish llamada Vida de Ricky Martin e incluso un tema en el que colaboran Carlos Santana, Avicii, Wyclef y Alexandre Pires llamado Dar um jeito (We Will Find a Way).

A continuación te dejamos el tracklist completo del disco:

1.- We Are One (Ole Ola) - Pitbull featuring Jennifer Lopez & Claudia Leitte

2.- Dar um jeito (We Will Find a Way) - Carlos Santana, Wyclef, Aviciii & Alexandre Pires

3.- Tatu bom de bola - Arlindo Cruz

4.- Vida (Spanglish Version) - Ricky Martin

5.- The World Is Ours - David Correy & Lalala Boy

6.- Lepo Lepo - Psirico

7.- One Nation - Sergio Mendez

8.- La La La (Brasil 2014) - Shakira featuring Carlinhos Brown

9.- It’s Your Thing - The Isley Brothers with Studio Rio

10.- Olé (Stadium Anthem Mix) - Adelén

11.- Tico Tico - Bebel Gilberto feat. Lang Lang

12.- This Is Our Time (Agora e’ a nossa hora) - MAGIC!

13.- Night and Day (Carnival Mix) - Baha Men

14.- Go, Gol - Rodrigo Alexey featuring Preta Gil

15.- World Cup Brazil by Cherry Blossom & XYZ Guy

16.- We Are One (Ole Ola) [Olodum Mix] - Pitbull featuring Jennifer Lopez & Claudia Leitte

17.- Tatu bom de bola (DJ Memê Remix) - Arlindo Cruz