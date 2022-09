Romeo Santos escribió una canción a su pene que canta junto a Julio Iglesias

Romeo Santos se caracteriza por hacer canciones muy sensuales y que muchas veces hacen alusión a encuentros sexuales de manera poética, como en su famoso tema propuesta indecente. Lo que tal vez no sabías es que el puertorriqueño dedicó una canción a su pene.

Ha sido en El Hormiguero donde el cantante lo ha confirmado después del cumplido de Pablo Motos al cantante: “Yo te admiro mucho porque tu le has hecho una canción al pene”, comentaba, seguido de las risas de Santos.

"¿Cómo surgió la idea? ¿Estabas haciendo pis?", preguntaba el presentador, a lo que Romeo ha sido claro: "Yo siempre estoy buscando cómo sorprender, y algo me dijo que hablando del pene iba a conectar, pero sobre todo iba a despertar ese morbo, y con Julio Iglesias creo que le iba a dar credibilidad a esa canción".

Motos ha bromeado: "Claro, la canción del pene la haces con Julio iglesias que probablemente es la persona que más lo ha usado", provocando las carcajadas del artista y de todo el plató.

No se dio cuenta

Romeo ha confesado que tenía miedo de que Julio se diese cuenta de la analogía al pene, ya que se tomó el atrevimiento de mandarle la canción, a ver si se daba cuenta él mismo.

No fue hasta después de grabar la canción y con miras a hacer el videoclip dos meses después, cuando Iglesias llamó a Romeo y le dijo "Te tengo una pregunta, ¿le has escrito una canción al pito?". El cantante, nervioso, le dijo que sí, a lo que él le respondió: "No no, tranquilo, eres un genio".

Mi amigo, la canción dedicada al pene

La canción de Julio Iglesias y Romeo Santos dedicada a su pene se llama Mi Amigo, y cuando te paras detenidamente a entender la letra todo cobra sentido.

Pablo Motos ha querido destacar una de las mejores partes de la letra de la canción:

"Mi amigo, el casanova parrandero

Yo lo amo, yo lo quiero

Como es de entender

Si me he quedado mal, me perdonaba

A lo dorado de la sierra

Que eficiente es él"