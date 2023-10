Rosalía, Aitana o Bad Bunny: la lista de nominados de los Premios Rolling Stone en Español 2023

Miami acoge este jueves 26 de octubre los Premios Rolling Stone en Español, que celebran este año su primera edición.

Unos galardones que suponen todo un reconocimiento a las obras y artistas de lengua hispana, en los que se pretende poner en valor las creaciones artísticas más allá de métricas, hitos y números.

Son tres categorías -música, cine y televisión- las que aunan las nominaciones de proyectos y creadores a los que se homenajea por su impacto cultural, además de su innovación, calidad y contribución al panorama artístico.

Bad Bunny lidera el ranking con seis nominaciones y Rosalíale sigue de cerca con cinco. Compiten en Álbum del Año, Artista del Año o Videoclip de Año, donde al puertorriqueño se le reconoce por Where She Goes y a la catalana por Saoko, un vídeo que dirigió Valentin Petit, recientemente fallecido en un accidente de avioneta.

Otro español que destaca en la lista es Guitarricadelafuente, que acumula cuatro nominaciones por Mejor Canción (Quien Encendió la luz) o Álbum del Año, el mismo número de Natalia Lafourcade y Juanes. A Promesa de la Música, que valora los incipienetes proyectos de estrellas en potencia, se han clasificado Peso Pluma, Omar Montes o Aitana.

Bizarrap, Raul Refree o Arca se postulan a Productor de Año, mientras que la laureada Tocarte, de C. Tangana y Jorge Drexler, opta a Mejor Canción del Año junto a Monotonía, de Shakira y Ozuna. En la categoría de cine y series se encuentra el documental de Joaquín SabinaSintiéndolo Mucho, que podría ser reconocido como Mejor Largometraje Documental.

Lista completa nominados a los Premios Rolling Stone en Español 2023

Música

Álbum del año

Bailando Hasta El Apagón — Vetusta Morla

Producción: Carles Campi Campón, Vetusta Morla

De Todas Las Flores — Natalia Lafourcade

Producción: Adan Jodorowsky, Natalia Lafourcade

Fórmula, Vol. 3 — Romeo Santos

Producción: Ivan Chevere, Romeo Santos

Futurología Arlt — Fito Páez

Producción: Diego Olivero, Gustavo Borner, Fito Páez

La Cantera — Guitarricadelafuente

Producción: Raül Refree

La Neta — Pedro Capó

Producción: Diego Contento, Pedro Capó

La Sustancia X — Villano Antillano

Producción: Ismael Cancel, Villano Antillano

Mañana Será Bonito — Karol G

Producción: Varios

Marchita — Silvana Estrada

Producción: Gustavo Guerrero

Mesa Dulce — Dante Spinetta

Producción: Dante Spinetta

Motomami — Rosalía

Producción: Varios

Nacarile — iLe

Producción: iLe, Ismael Cancel

Ozutochi — Ozuna

Producción: Varios

Tinta y Tiempo — Jorge Drexler

Producción: Carles Campi Campón, Jorge Drexler

Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

Producción: Varios

Vida Cotidiana — Juanes

Producción: Emmanuel Briceño, Juanes, Sebastián Kyrs

Artista del año

Bad Bunny

Bizarrap

Christian Nodal

Feid

Fito Páez

iLe

Jorge Drexler

Juanes

Karol G

Natalia Lafourcade

Rosalía

Shakira

Canción del año

“Algo bonito” — iLe + Ivy Queen

Composición: David Alberto Pinto, Ileana Cabra, Ismael Cancel, Ivy Queen

“Dance crip” — Trueno

Composición: Brian Taylor, Mateo Palacios Corazzina, Santiago Ruiz

“Despechá” — Rosalía

Composición: Chris Jedi, David Rodríguez, Dylan Wiggins, Gaby Music, Nino Segarra, Noah Goldstein, Rosalía Vila Tobella

“Hey mor” — Ozuna + Feid

Composición: Andres Jael Correa, Gerald Oscar Jimenez, Jan Carlos Ozuna Rosado, Salomon Villada Hoyo

“La jumpa” — Arcángel + Bad Bunny

Composición: Austin Santos, Benito A. Martínez Ocasio

“Llévame viento” — Natalia Lafourcade

Composición: Natalia Lafourcade

“La bachata” — Manuel Turizo

Composición: Andrés Jael Correa Ríos, Juan Diego Medina, Vélez, Luis Miguel Gómez Castaño “Casta”, Manuel Turizo Zapata, Édgar Barrera

“Monotonía” — Shakira + Ozuna

Composición: Albert Hype, Alejandro Robledo Valencia, Cristian Camilo Álvarez, Juan Carlos Ozuna Rosado, Kevyn Mauricio Cruz, Sergio Robledo, Shakira Mebarak

“Provenza” — Karol G

Composición: Carolina Giraldo Navarro, Daniel Echavarria Oviedo, Kevyn Mauricio Cruz Moreno

“¿Quién encendió la luz?” — Guitarricadelafuente

Composición: Álvaro Lafuente Calvo

“Sudaka” — Dante + Trueno

Composición: Dante Spinetta

“This Is Not America” — Residente + Ibeyi

Composición: Jeffrey Peñalva, Lisa-Kaindé Díaz, Naomi Díaz, René Pérez Joglar

“Tití me preguntó” — Bad Bunny

Composición: Benito Antonio Martínez Ocasio, MAG

“Tocarte” — Jorge Drexler + C. Tangana

Composición: Antón Álvarez Alfaro, Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez

“Villano Antillano: ‘Bzrp music sessions, Vol. 51” — Bizarrap + Villano Antillano

Composición: Gonzalo Julián Conde, Villana Santiago Pacheco

“Volver a casa” — Pedro Capó

Composición: Pedro Capó

Promesa musical del año

Aitana

Guitarricadelafuente

Humbe

Kevin Kaarl

Omar Apollo

Omar Montes

Peso Pluma

Silvana Estrada

Trueno

Villano Antillano

Yahritza y su Esencia

Young Miko

“Arrancármelo” — Wos

Dirección: Rafael Nir, Tomás Curland

“Canción desaparecida” — Juanes + Mabiland

Dirección: Kacho López Mari

“Mil y una noches” — Guitarricadelafuente

Dirección: Pedro Artola

“Ojitos lindos” — Bad Bunny + Bomba Estéreo

Dirección: Stillz

“Provenza” — Karol G

Dirección: Pedro Artola

“Saoko” — Rosalía

Dirección: Valentin Petit

“Solo por ser indios” (Official animated video) — A.N.I.M.A.L. + Juanes

Dirección: Penumbrart

“Sudaka” — Dante + Trueno

Dirección: Hernán Corera, Juan Piczman

“Te quería” — Lido Pimienta

Dirección: ​​J. Gallardo Kattah

“Tenemos que hablar” — Juan Pablo Vega + Ximena Sariñana

Dirección: Estefanía Piñeres

“This Is Not America” — Residente + Ibeyi

Dirección: Greg Ohrel

“Where She Goes” — Bad Bunny

Dirección: Stillz

Productor/a musical del año

Arca

Bizarrap

Carles Campón Brugada

Edgar Barrera

Juan Pablo Vega

Mag

Natalia Lafourcade

Ovy on the Drums

Rosalía

Raül Refree

Sebastián Krys

Tainy

Cine y Series

Largometraje de ficción del año

1976 (Chile, 2022)

Alcarràs (España, 2022)

Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

As bestas (España, 2022)

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México, 2022)

Cerdita (España, 2022)

Competencia oficial (España, 2022)

Huesera (México, Perú, 2022)

La extorsión (Argentina, 2023)

La jauría (Colombia, 2022)

Los reyes del mundo (Colombia, 2022)

Utama (Bolivia, 2022)

Serie del año

Belascoarán (México, 2022)

División Palermo (Argentina, 2023)

El amor después del amor (Argentina, 2023)

Hasta el cielo (España, 2023)

La primera vez (Colombia, 2023)

Las pelotaris 1926 (México, 2022)

Los enviados (Argentina, 2022)

Nacho (España, 2023)

No me gusta conducir (España, 2022)

Noticia de un secuestro (Chile, Colombia, 2022)

Pálpito (Colombia, 2022)

Santa Evita (Argentina, 2022)

Actuación del año

Aline Küppenheim Gualtieri

1976 (Chile, 2022)

Cristina Umaña

Noticia de un secuestro (Chile, Colombia, 2022)

Daniel Giménez Cacho

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México, 2022)

Guillermo Francella

El encargado (Argentina, 2022)

Jhojan Estiven Jiménez

La jauría (Colombia, 2022)

Juan Diego Botto

No me gusta conducir (España, 2022)

Juan Pablo Raba

Noticia de un secuestro (Chile, Colombia, 2022)

Laia Costa

Cinco lobitos (España, 2022)

Laura Galán

Cerdita (España, 2022)

Luis Gerardo Mendez

Belascoarán (México, 2022)

Marina Foïs

As bestas (España, 2022)

Natalia Oreiro

Santa Evita (Argentina, 2022)

Paulina Gaitán

Belascoarán (México, 2022)

Penélope Cruz

Competencia oficial (España, 2022)

Peter Lanzani

Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

Ricardo Darín

Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

Director/a del año

Alejandro González Iñárritu

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México, 2022)

Alejandro Loayza Grisi

Utama (Bolivia, 2022)

Andrés Ramírez Pulido

La jauría (Colombia, 2022)

Carla Simón

Alcarràs (España, 2022)

Francisca Alegría

La vaca que cantó una canción sobre el futuro (Chile, 2022)

Laura Baumeister

La hija de todas las rabias (Nicaragua, 2022)

Laura Mora Ortega

Los reyes del mundo (Colombia, 2022)

Gastón Duprat, Mariano Cohn

Competencia oficial (España, 2022)

Manuela Martelli

1976 (Chile, 2022)

Michelle Garza

Huesera (México, 2022)

Rodrigo Sorogoyen

As bestas (España, 2022)

Santiago Mitre

Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

Largometraje documental del año