Todas las referencias de Shakira a Piqué en el videoclip de 'Monotonía', su canción con Ozuna

"Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los vídeos que hago". Estas palabras de Shakira en su primera entrevista en la revista Elle después de meses de silencio son la prueba de que la cantante no ha dejado nada a la casualidad.

Monotonía es su segundo single tras hacerse público el divorcio con Gerard Piqué. Después de once años de amor, la pareja separaba sus caminos y comenzaban las negociaciones por su divorcio y las custodia de sus hijos, Milan y Sasha.

Pero más que airear las intimidades de su matrimonio en revistas o platós de televisión, Shakira prefiere utilizar su música para mandar indirectas o relatar las luces y sombras de una relación. Ella misma ha revelado que trabajar en un nuevo disco la ha ayudado a superar la que califica como la etapa "más oscura" de su vida.

"Creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen", aseguraba en su regreso al foco público tras meses apartada.

Si ya la letra de Te Felicito estaba llena de referencias a una relación basada en el engaño y la traición -comparativa que algunos relacionaron con las supuestas infidelidades del futbolista-, en Monotonía Shakira habla del desgaste, del cambio de rumbo, del muro invisible que se instala en la cama de matrimonio cuando cada uno sigue su propio camino.

Las referencias de Shakira a Gerard Piqué en el videoclip de Monotonía

La música de fondo del supermercado: 'Te Felicito'

En los primeros segundos del videoclip, una desolada Shakira deambula por los pasillos de un supermercado. El tópico de ahogar las penas en la comida basura y los ganchitos se hace realidad mientras suena de fondo Te Felicito, la colaboración con Rauw Alejandro en la que la artista se dirige directamente a un hombre mentiroso y con dos caras.

Esta es la primera evidencia de que Te Felicito y Monotonía tienen relación entre sí. La primera está basada en el engaño y la traición y la segunda en el hastío, la rutina y la dejadez.

Shakira, en el videoclip de 'Monotonía', su canción con Ozuna. // VEVO

La misma sudadera de 'Me Enamoré'

Se enamoró, sí, y lo gritó a los cuatro vientos en una de las canciones más empalagosas de su disco El Dorado. No cabe duda de que la canción está dirigida a Gerard Piqué. Tanto es así que el propio futbolista aparece en el videoclip oficial, besando a su chica sobre una panorámica de Barcelona, la ciudad en la que creció y se asentó su amor.

En Me Enamoré, Piqué luce una sudadera de color beige idéntica a la que lleva el misterioso hombre que dispara a Shakira en Monotonía. Un impacto que abre dentro de la cantante un agujero en el pecho... Del que también ha habló en su charla con la revista Elle.

Un agujero en el pecho

Los efectos especiales del videoclip nos dejan ver a Shakira herida de amor. La ruptura le ha dejado un vacío que se representa de manera literal con un agujero en el pecho, algo que llama mucho la atención por ella misma hizo una referencia literal a ese agujero en su mencionada charla con Elle.

"Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa", respondía la colombiana cuando la periodista le preguntaba sobre la posibilidad de abrirse de nuevo al amor tras este desengaño los 45 años.

Shakira en el vídeo de Monotonía // Youtube

"No me dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú"

Otra referencia clara y directa en la letra a sus sacrificios para mantener su matrimonio a flote. En su entrevista, Shakira reconoce que dejó de lado su carrera y su vida personal para asentarse en Barcelona y formar allí una familia mientras el defensa crecía en el ámbito profesional. "No me dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tu", canta en Monotonía.

"Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", contó.

El parecido físico de los extras del videoclip con Piqué

No ha pasado en desapercibido en las redes sociales el llamativo parecido físico entre los extras del vídeo de Monotonía -rodado en Manresa en septiembre- con el físico del propio Gerard Piqué.

Shakira en el videoclip de 'Monotonía' // Youtube

Más de un figurante del vídeo guarda similitudes físicas con Gerard Piqué: altos, morenos y con barba.

El misterioso conejo, ¿recuerdo para su mascota?

Mientras Shakira da un paseo nocturno vemos cómo van apareciendo detrás de ella peculiares personajes. Uno de los que más ha llamado la atención es un hombre disfrazado de conejo, un animal que la pareja tuvo como animal de compañía. Max, el conejo que cuidaron durante años, falleció en 2021.