Rosalía y Alejandro Sanz grabarán una canción juntos compuesta por Manuel Alejandro

Rosalía y Alejandro Sanz en la gala Person of the Year de los Latin Grammy 2017 | Getty

Rosalía y Alejandro Sanz se han propuesto emocionar al mundo con una canción conjunta escrita por uno de los compositores más importantes de la música en español.

Manuel Alejandro, mano derecha de grandes figuras como Raphael o Rocío Jurado, se encuentra trabajando en un tema encargado expresamente por los artistas.

Ya le está dando forma en su casa de Jerez y aunque hay versos escritos, no ha querido desvelarlos en la entrevista con Aimar Bretos en Hora 25 en la que ha confirmado la buena nueva. "No está registrada", adelantaba sobre esta canción que todavía se está gestando.

Una colaboración que responde al propio deseo de los artistas de juntar sus voces. Rosalía y Alejandro Saz visitaron al compositor las pasadas navidades, cuando los tres se reunieron alrededor de la mesa para charlar, entre otras cosas, de lo emotiva que fue la actuación de la catalana en los Latin Grammy.

Eligió interpretar Se nos rompió el amor, un tema precisamente escrito por Manuel Alejandro para Rocío Jurado. "Ella me dijo que puso como condición que tenía que cantar esa canción en Sevilla", revela el músico, para el que este homenaje supuso una grata y emocionante sorpresa.

"La última lágrima que eché con una canción mía fue con Rosalía. Cuando la vi en los Grammy en Sevilla. Yo estaba de pie porque estaba sintonizando la televisión y, de pronto oigo, que suena 'Se nos rompió el amor'. Me quedé quieto. Se me salieron las lágrimas, escuchando a esa niña cantando esa canción de una manera que acertó absolutamente. La cantó con el sentido que tiene la canción, con la pena que da que se rompa algo que estaba funcionando, que estaba floreciendo. Ahí está la cosa", elogia en una reflexión llena de admiración de la que extrae que Rosalía escogió esa delicada balada para demostrar que "ella cantaba en serio también, que no solamente hace Motomami, sino que también puede hacer canciones serias y bien construidas".

Se siente fascinado, más allá de lo que supone su propuesta artística, por "el pellizco de su voz, la añoranza que tiene su voz".

