Rosalía anima al público de Brasil a cantar 'Abcdefg' y usan la F contra Bolsonaro

Rosalía sigue arrasando allá por donde va con su MOTOMAMI World Tour. Su paso por Brasil ha sido apoteósico y no son pocas las anécdotas que se desprenden del concierto que ofreció la artista en el estadio Tokio Marine Hall de Sao Paulo.

'Abcdefg', uno de los cortes más virales de Motomami, nunca falta en sus conciertos. Pero en esta ocasión, el tema ha adquirido un tono de lo más reivindicativo cuando en la letra F, Rosalía ha animado al público a decir lo que quisieran, a lo que los fans brasileños han respondido al unísono "¡Fora Bolsonaro!".

Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, busca la reelección ante el expresidente Lula Da Silva. En la versión original del tema, la letra F hace referencia a Flux Aeon, una película de ciencia ficción del 2005.

La increíble transformación de Rosalía para salir por Brasil

Después del concierto, la cantante aprovechó para salir de fiesta y desconectar. Lo hizo con un cambio radical de look, aunque lo que no está claro es si lo hizo para pasar desapercibida o para llamar la atención.

La intérprete de Saoko optó por un corsé plateado y unas botas negras, aunque lo más curioso fue la elección de maquillaje y color de pelo.

Dejó atrás su famosa melena negra y se decantó por una llamativa melena bicolor roja y negra, con la mitad del pelo de cada color.

También llamó la atención con su maquillaje. Al más puro estilo "Drag", Rosalía se tapó las cejas con maquillaje para dibujarlas por encima mucho más finas e inclinadas.

Los fans se quedan en shock con este cambio

Este cambio de look no ha dejado a nadie indiferente y muchos fans se han preguntado qué pasa, e incluso algunos dudan que sea ella.

"Pensaba que era alguien yendo a su concierto en Brasil me he quedado", ha escrito una usuaria.

"She really said: makeup de Drag Queen, yo me transformo", ha comentado otro.