Rosalía estrena ‘Me Traicionaste’ para ‘Juego de Tronos’

ESTRENO MUSICAL

Rosalía hace un salto al mundo de 'Juego de Tronos' gracias a su música. La cantante ha lanzado Me Traicionaste, junto con A.Chal, tema incluido en For The Throme, un álbum recopilatorio inspirado en la serie y en el también participan artistas como The Weeknd, Ellie Goulding o James Arthur.