Rosalía y Lisa anuncian 'New Woman', el esperado regreso musical de la artista catalana

¡Rosalía regresa! Después de más de un año sin lanzar música nueva, la artista catalana ha anunciado por sorpresa el inminente estreno de New Woman , una colaboración junto a la tailandesa Lisa.

Rosalía ha tenido a sus fans con mucha expectación durante las últimas semanas porque sus gestos en redes sociales daban a entender que su regreso a la música era inminente.

¡Así ha sido! Pocas horas después de su viral directo en Instagram, donde hemos podido verla fumar, hacer un guiso y hasta adelantar un nuevo single, se ha confirmado una colaboración muy esperada. La catalana se une a Lisa, la popular estrella de la banda de K-pop Blackpink, para New Woman (Nueva mujer).

La propia cantante tailandesa ha compartido en sus redes sociales la portada del tema. En ella, aparecen como dos divas empoderadas que nada ni nadie podrá derrotarlas. ¿Tendrá la canción un estilo similar?

Y lo más importante... el estreno de New Woman está muy cerca porque se lanza el próximo 15 de agosto.

Los mensajes que confirmaban la colaboración

El nombre de la canción ha sorprendido mucho a los seguidores de la intérprete de Saoko, ya que durante los últimos días llevaba rumoreándose en redes que el título sería Brand new día. Incluso se ha podido ver en varias ciudades carteles anunciando el tema y con el verso 'pulling up fresh face brand new día'.

Sabemos que posiblemente esto sea la parte de New Woman, aunque no el título del mismo.