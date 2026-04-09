Rosalía y el influencer Marcelo Wang se confiesan en chino en Lisboa: ¿de qué hablaron?
La primera noche de Rosalíaen Lisboa fue una noche de sorpresas. Además de la aparición de Carminho sobre el escenario para cantar juntas Memória, la cantante habló chino con el influencer Marcelo Wang en el confesionario de La Perla. Te contamos qué se dijeron en uno de los momentos más virales de la noche.
Rosalía y Carminho hacen magia en Lisboa al cantar juntas por primera vez 'Memória'
Rosalía es una caja de sorpresas y en el primer concierto de LUX TOUR en Lisboa sorprendió a sus seguidores hablando chino.
La intérprete catalana invitó al influencer Marcelo Wang a sumarse al confesionario de La Perla, como habían hecho en Madrid Soy una pringada, Metrika, Aitana y Shannis, y aunque este le introdujo su historia en inglés, ella le respondió en mandarín.
Wang le contó a Rosalía cómo le robaron la cartera y el teléfono móvil en Barcelona y, a raíz de esa historia, la cantante le preguntó cómo se dice Eres una perra en chino. Lo quería saber para referirse al autor del robo. Él se lo dijo y Rosalía repitió sus palabras mirando al público que respondió entusiasmado.
Para la cantante no es su primer acercamiento a este idioma. Además de cantar en chino la canción Novia Robot del disco LUX TOUR, ha aparecido en varios vídeos del influencer donde se ve cómo este le enseña chino y ella repite sus frases como una alumna aplicada. Una auténtica caja de sorpresas...
Y para sorpresas, la otra que le regaló a sus seguidores de Lisboa cuando apareció la cantante Caminho sobre el escenario para cantar juntas por primera vez en directo su colaboración Memória. ¡Una noche mágica!