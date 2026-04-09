Rosalía y el influencer Marcelo Wang se confiesan en chino en Lisboa: ¿de qué hablaron?

Rosalía habla con el influencer Marcelo Wang en el primer concierto de LUX TOUR en Lisboa. | X

Rosalía es una caja de sorpresas y en el primer concierto de LUX TOUR en Lisboa sorprendió a sus seguidores hablando chino.

La intérprete catalana invitó al influencer Marcelo Wang a sumarse al confesionario de La Perla, como habían hecho en Madrid Soy una pringada, Metrika, Aitana y Shannis, y aunque este le introdujo su historia en inglés, ella le respondió en mandarín.

Wang le contó a Rosalía cómo le robaron la cartera y el teléfono móvil en Barcelona y, a raíz de esa historia, la cantante le preguntó cómo se dice Eres una perra en chino. Lo quería saber para referirse al autor del robo. Él se lo dijo y Rosalía repitió sus palabras mirando al público que respondió entusiasmado.

Para la cantante no es su primer acercamiento a este idioma. Además de cantar en chino la canción Novia Robot del disco LUX TOUR, ha aparecido en varios vídeos del influencer donde se ve cómo este le enseña chino y ella repite sus frases como una alumna aplicada. Una auténtica caja de sorpresas...

Y para sorpresas, la otra que le regaló a sus seguidores de Lisboa cuando apareció la cantante Caminho sobre el escenario para cantar juntas por primera vez en directo su colaboración Memória. ¡Una noche mágica!