Rosalía y Tate McRae, pura conexión en el juego de Jimmy Fallon
Las cantantes Rosalía y Tate McRae han sido dos de las invitadas al The Tonight Show de Jimmy Fallon, que no ha dejado escapar la oportunidad para plantearles un juego de mímica.
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La cantante Rosalía ha sido una de las últimas invitadas al The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde ha charlado con el humorista acerca del éxito de LUX Tour, cómo surgió su relación con Bono de U2 para The Mirror Maker (Rosalía) o su anécdota al intentar ir a una misa en la Abyssinian Baptist Church de Harlem (Nueva York).
Una entrevista que ha precedido a uno de los momentos más divertidos del programa, el cómico ha planteado un juego de mímica entre Rosalía, Tate McRae, la actriz Linda Cardellini y el propio Jimmy Fallon.
Un clásico entre los juegos de amigos que ha adquirido una dimensión totalmente nueva al ver a las artistas competir entre ellas para adivinar las pistas. Además, como se puede comprobar en el vídeo, Rosalía y Tate McRae han demostrado tener una genuina conexión a la hora de interpretar las señales de su compañera.