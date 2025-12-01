Rosana estrena 'En Navidad 2025... Navidad en blanco', un villancico rockero

Rosana celebra estas fiestas con el lanzamiento de un nuevo villancico, más rockero y disfrutón que funciona como antesala de su proyecto OMOW.

Rosana también celebra la Navidad con nueva música, y lo hace con algo muy especial: una versión más rockera y luminosa de su emblemático villancico, En Navidad 2025... Navidad en blanco.

Con el solo de guitarra muy presente una gran banda acompañando la característica voz de la artista, el villancico nos hace disfrutar de las fiestas a lo grande, con mucho carisma y talento musical.

La primera pincelada de OMOW

El tema festivo no solo celebra estas fechas, sino que actúa como la primera llave de OMOW, el universo que Rosana empieza a desvelar de cara a un próximo proyecto.

"Te presento mi universo. Lo iré abriendo pieza a pieza. OMOW no es un disco, no es una gira, es Otro Mundo Nuestro Mundo. Y lo iremos recorriendo juntos...", adelanta la artista.

El villancico, además, es una pieza que pone en marcha el primer "récord de récords" de OMOW: un desafío colectivo a escala global que se dará a conocer próximamente.

Otro gran hito llegará a principios de 2026 con el estreno del documental Rosana, ¡Mejor vivir sin miedo!, una obra que profundiza en el origen y esencia de OMOW. "OMOW no busca ser comprendido, quiere ser vivido, acompañado y descubierto a medida que avanza.”, explica Rosana.