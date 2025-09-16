Rufus T. Firefly anuncia nuevos conciertos en su gira 'Todas las cosas buenas'

El lanzamiento de Todas las cosas buenas por parte de Rufus T. Firefly ha sido uno de los más esperados del año en la escena indie de nuestro país. Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, junto a Carlos Campos, Juan Feo Miguel de Lucas y Manola, presentaron su nuevo álbum de estudio el pasado mes de abril y, desde entonces, no han dejado de presentarlo durante la temporada de festivales en nuestro país.

Una presentación que se extiende a través de su gira por salas de todos los rincones, cuyo inicio se producirá el próximo 19 de septiembre en Algeciras y se prolongará hasta 2026, entre salas y festivales, con un broche final muy especial en La Riviera de Madrid el próximo 11 de abril de 2026.

Sin embargo, estas no serán las únicas ocasiones en las que se podrá escuchar la nueva música de Rufus T. Firefly en directo, ya que la formación anunciará nuevas paradas en su gira próximamente. De momento, ya están disponibles las entradas de estos conciertos en su pagina web rufustf.com.

Una forma muy especial de acercarse a una de las bandas más influyentes de la escena independiente en España, con éxitos recientes como La Plaza o Canción de paz, que interpretaron en formato acústico durante su última visita a Cuerpos especiales.