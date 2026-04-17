Sabrina Carpenter en Coachella: a qué hora y dónde ver el concierto online

Tras impactar al mundo con una puesta en escena de cine, Sabrina Carpenter regresa al escenario principal de Coachella 2026 este viernes. ¿Quieres ver en directo el concierto? A continuación, te contamos dónde y a qué hora puedes hacerlo desde España.

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Tras la primera semana, Sabrina Carpenter vuelve a actuar en Coachella 2026 este viernes 17 de abril. De nuevo, la artista convierte el escenario principal en "Sabrinawood", un universo propio con múltiples referencias a películas de Hollywood, como Chicago y Dirty Dancing, o a la icónica Marilyn Monroe.

Además, el show de Carpenter cuenta con numerosos actores en forma de cameos: Sam Elliott interpreta a un policía amenazador en el vídeo introductorio, Susan Sarandon se convierte en 'la Sabrina Carpenter del futuro' con un emotivo monólogo de casi siete minutos, Corey Fogelmanis hace de camarero en un autocine y Will Ferrell da vida a un electricista.

Cómo ver a Sabrina Carpenter en Coachella

Como todas las actuaciones de Coachella 2026, el concierto de Sabrina Carpenter puede verse gratis y en directo a través de YouTube (accede desde este enlace o desde el vídeo incluido en este artículo). Está previsto que el espectáculo dure una hora y 40 minutos.

La estadounidense vuelve a actuar el viernes 17 de abril a las 21:00 (hora local en California), lo que significa que desde España se puede seguir en vivo el sábado 18 de abril a las 06:00 (a las 05:00 en Canarias). Además, el concierto se emite ell sábado a las 15:30 en diferido para quienes no puedan verlo en directo.

Una vez terminada cada retransmisión, también se puede retroceder el vídeo de manera manual hasta el inicio del show. Esto es posible porque el directo en YouTube deja ver las últimas 12 horas.

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