Sabrina Carpenter interpreta una oda a la sensualidad en los MTV VMA's 2025
La cantante Sabrina Carpenter dio una lección de sensualidad interpretando su canción Tears en la gala de los MTV VMA's 2025, en la que ganó tres premios en las categorías de Artista Pop, Mejor Álbum por Short n’ Sweet y Mejores Efectos Visuales por Manchild.
El año 2025 está resultando el de la consagración de Sabrina Carpenter como una de las grandes estrellas de la escena pop internacional. La autora de Espresso ha sido una de la grandes ganadoras de la gala de entrega de los premios MTV VMA's, donde se ha alzado con tres de los galardones a los que estaba nominada.
Además, su interpretación en directo de su último hit, Tears, ha resultado toda una oda a la sensualidad que caracteriza su obra, en la que además de sus atrevidos pasos de baile ha actuado sobre el escenario del UBS Arena de Nueva York con un grupo de bailarines que parecían directamente sacados de la película The Rocky Horror Picture.
Una actuación precedida de la subida al escenario para recoger los tres trofeos con los que se ha alzado durante el evento: Artista Pop, Mejor Álbum por Short n’ Sweet y Mejores Efectos Visuales por Manchild.