Mariah Carey recibe el premio Video Vanguard de los MTV VMA's y protagoniza una actuación estelar

La artista Mariah Carey, una de las voces más destacadas de Estados Unidos en las últimas décadas, ha recibido el premio Video Vanguard en la gala de los Premios MTV VMA's 2025.

Un galardón que pone en valor sus más de 35 años de carrera, en los que ha publicado canciones memorables como Vision of Love, su debut en los micrófonos, When You Believe, en la colabora con otra estrella como Witheny Houston, o su archiconocido villancico All I want for Christmas is you.

Durante el recibimiento del galardón en el escenario de UBS Arena de Nueva York de manos de Ariana Grande, a quienes muchos consideran una suerte de discípula, Mariah Carey no ha podido disimular su entusiasmo, llegando incluso a bromear con la organización. "Muchas gracias, MTV, por darme el premio Vanguard ", ha indicado "no puedo creer que reciba mi primer VMA esta noche. Solo tengo una pregunta. ¿Qué demonios estabais esperando? Es broma. Os quiero, MTV".

Un premio recibido en un gran momento para la artista, que está a punto de lanzar su nuevo álbum de estudio, Here for it all, el próximo 26 de septiembre y cuyo single adelanto, Type Dangerous, fue una de las canciones que interpretó durante su actuación en la gala.

Un show en el que, además, también deleitó a los invitados de los MTV VMA's 2025 con sus característicos agudos mientras cantaba hits como Sugar Sweet, Fantasy (Bad Boy Remix), Honey & Heartbreaker, Obsessed, It's Like That o We Belong Together.