Sabrina Carpenter se sincera sobre acompañar a Taylor Swift en The Eras Tour: "Su gira me permitió hacer la mía"

Sabrina Carpenter es toda una estrella. En 2024 se proclamó como la gran diva del pop del momento, pero sus andadas empezaron cuando era adolescente, donde se convirtió en una chica Disney.

Cinco álbumes después lanzó Short n' Sweet, su afamado sexto proyecto. Aunque ahora brille gracias a éxitos como Expresso y Please, please, please, a lo largo de su carrera Carpenter ha tenido distintas oportunidades en las que no ha sido la protagonista del todo.

De hecho, fue gracias a Taylor Swift por la que muchos empezaron a poner en el mapa a la intérprete de Taste. Y es que Carpenter se convirtió en una de las teloneras de la gran artista en la gira más importante de la historia, The Eras Tour.

Ahora, Sabrina Carpenter ensalza esa gran experiencia. En una entrevista extensa con Vogue, la intérprete de Feather, la cantante ha detallado lo que significó para ella y su carrera participar en The Eras Tour.

Y es que Carpenter actuó en un total de 25 conciertos de Swift, por América Latina, Asia y Australia. Y la artista, antes de ser convocada por la intérprete de Love Story en su ambicioso proyecto, acababa de terminar la gira Emails, mucho más modesta que la actual, Short n' Sweet. Empezó a girar con Taylor en agosto de 2023, y su vida cambió.

"Sus estadios hacen que mis espectáculos parezcan clubes", ha contado Carprenter en la citada revista. The Eras Tour la inspiró a crecer, no solo por vivir de cerca el proyecto, sino por la repercusión musical que le hizo tener.

"Verla mantener la atención de todos como si estuviera tocando en su sala de estar fue como… y le dije esto: 'Tu gira me permitió hacer la mía' ", se ha sincerado la cantante.

Ahora puede decir que es una de las estrellas del momento, y mucho de ello se lo debe a la visibilidad que le dio Taylor Swift.