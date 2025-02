Sabrina Carpenter anuncia 'Short n' Sweet Deluxe', con la colaboración de Dolly Parton

Sabrina Carpenter está en su mejor momento. La cantante acaba de ganar varios Grammy gracias a canciones como Espresso. Y es que en el último año la artista ha escalado hasta la cima en la industria musical.

Ahora, la intérprete de Please, please, please homenajea el éxito de su álbum Short n' Sweet con una nueva versión: Short n' Sweet Deluxe, una versión ampliada de su último disco con muchas sorpresas.

Según ha desvelado Carpenter, este lanzamiento llega "como agradecimiento" por sus premios Grammy. Y la artista ha revelado la guinda del pastel: el disco contiene un remix con Dolly Parton del tema Please Please Please.

Segçun el track list que ha compartido la artista, en Short n' Sweet Deluxe se encuentran cuatro nuevas canciones, llamadas 15 Minutes, Couldn't Make It Any Harder, Busy Woman y Bad Reviews. ¿Alguna de ellas se unirá al éxito que han recibido canciones como Espresso y Taste?

Este nuevo disco llegará el 14 de febrero, día de San Valentín. No obstante, tal y como ha anunciado, "Short n' Sweet Deluxe ya está disponible para reservar".