El SanSan Festival 2026 revela los horarios oficiales a menos de un mes de su inicio
El SanSan Festival arrancará la temporada de festivales de este año y lo hace con su undécima edición, con Europa FM como radio oficial. El evento, que acoge a grandes artistas como Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente o Love of Lesbian, acaba de publicar los horarios de actuación en cada escenario.
La Semana Santa se acerca y con ella el SanSan Festival, referente festivalero por excelencia que regresa una vez más en su 11ª edición.
La localidad castellonense de Benicàssim se convierte los días 2, 3 y 4 de abril en el lugar perfecto para que se den cita los amantes de la música, la playa, la gastronomía local y el inconfundible clima mediterráneo.
Con Europa FM como radio oficial, el SanSan Festival vuelve a contar con un cartel de lujo con reconocidos cantantes de la escena internacional, entre los que destacan Siloé, La M.O.D.A., Love of Lesbian o Barry B.
Esta edición del que se conoce como el primer festival de la temporada cuenta además con Rigoberta Bandini, para la que su concierto será también el pistoletazo de salida para su gira de primavera/verano; y con el regreso de Guitarricadelafuente como el Benicàssim Folk Star.
Por eso mismo, para que no te pierdas a tus artistas favoritos, te contamos cuál es el horario del festival y cómo hacerte con tu entrada.
Precio y dónde comprar entradas y abonos del SanSan Festival
Con o sin boda, el plan se presenta perfecto para esta Semana Santa y lo mejor es que aún hay entradas y abonos disponibles. Para comprarlas, solo tienes que entrar en la web del festival: sansanfestival.com/2026/entradas. ¡Apunta los precios!
- Abono General - desde 62 euros
- Abono Premium - desde 155 euros
- Abono Kids - desde 32 euros
- Abono Kids Premium - desde 155 euros
- Abono Residente - desde 52 euros (solo para residentes empadronados en Benicàssim mayores de 16 años)
- Abono Groguets - desde 52 euros (exclusivo para socios del Villarreal C.F., mayores de 16 años)
- Entrada de día - desde 52 euros
- Personas Movilidad reducida - desde 62 euros
- Sunset By SanSan - 45 euros (entrada para la fiesta del día 1 de abril con cena tipo cocktail, barra libre, y las sesiones exclusivas de Drama, el proyecto experimental de electrónica tech house de Zahara)
Horario completo del SanSan Festival 2026
- JUEVES 2 ABRIL:
Escenario SanSan
- 19:50–20:50 — Rufus T. Firefly
- 22:15–23:30 — Of Monsters and Men
- 01:10–02:25 — León Benavente
Escenario Turia
- 18:45–19:45 — Tiburona
- 20:55–22:10 — Siloé
- 23:35–01:05 — Love of Lesbian
- 02:30–04:00 — Perarnau IV (live ft. Drama AV set)
- 18:00–18:45 — Groc Talent
- 19:15–20:00 — Victorias
- 20:30–21:15 — Puño Dragón
- 21:50–22:35 — Califato 3/4
- 23:15–00:05 — La Élite
- 00:55–01:45 — Juventude
El Santuario
- 20:30–22:00 — Oski
- 22:00–23:30 — Michael G
- 23:30–01:00 — Mondo Insonoro
- 01:00–02:30 — Andy Grey
- VIERNES 3 ABRIL:
Escenario SanSan
- 19:50–21:05 — Xoel López
- 22:15–23:30 — Guitarricadelafuente
- 01:10–02:25 — La Casa Azul
Escenario Turia
- 18:45–19:45 — Leo Rizzi
- 21:10–22:10 — Chiquita Móvida
- 23:35–01:05 — Rigoberta Bandini
- 02:30–04:00 — Hoonine
Escenario Johnnie Walker
- 18:00–18:45 — Michael Foster
- 19:15–20:00 — Malva
- 20:35–21:20 — Anouck
- 21:50–22:35 — Ultralágrima
- 23:10–00:00 — Las Petunias
- 00:45–01:35 — Anabel Lee
El Santuario
- 20:30–22:00 — Rocío Saiz
- 22:00–23:30 — Robin Tooth
- 23:30–01:00 — Cori Matius
- 01:00–02:30 — Goyo Nader
- SÁBADO 4 ABRIL:
Escenario SanSan
- 18:35–19:15 — Comandante Twin
- 20:20–21:20 — María Arnal
- 22:30–00:00 — La M.O.D.A.
- 01:15–02:30 — Sanguijuelas del Guadiana
Escenario Turia
- 19:15–20:15 — Pablopablo
- 21:25–22:25 — Samuraï
- 00:05–01:15 — Ultraligera
- 02:30–03:30 — Barry B
- 03:30–05:00 — Alizzz
Escenario Johnnie Walker
- 18:00–18:35 — Minino
- 19:00–19:45 — Gara Durán
- 20:10–20:55 — Sobrezero
- 22:00–22:50 — Ángel Stanich
- 03:40–04:30 — Biznaga
- 00:55–01:45 — Repion
El Santuario
- 21:00–22:30 — Alex Curreya
- 22:30–00:00 — Felix Olivares
- 00:00–01:30 — Dany BPM
- 01:30–03:30 — John Core (B2B Q-Sade)