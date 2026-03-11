El SanSan Festival 2026 revela los horarios oficiales a menos de un mes de su inicio

La Semana Santa se acerca y con ella el SanSan Festival, referente festivalero por excelencia que regresa una vez más en su 11ª edición.

La localidad castellonense de Benicàssim se convierte los días 2, 3 y 4 de abril en el lugar perfecto para que se den cita los amantes de la música, la playa, la gastronomía local y el inconfundible clima mediterráneo.

Con Europa FM como radio oficial, el SanSan Festival vuelve a contar con un cartel de lujo con reconocidos cantantes de la escena internacional, entre los que destacan Siloé, La M.O.D.A., Love of Lesbian o Barry B.

Esta edición del que se conoce como el primer festival de la temporada cuenta además con Rigoberta Bandini, para la que su concierto será también el pistoletazo de salida para su gira de primavera/verano; y con el regreso de Guitarricadelafuente como el Benicàssim Folk Star.

Por eso mismo, para que no te pierdas a tus artistas favoritos, te contamos cuál es el horario del festival y cómo hacerte con tu entrada.

Precio y dónde comprar entradas y abonos del SanSan Festival

Con o sin boda, el plan se presenta perfecto para esta Semana Santa y lo mejor es que aún hay entradas y abonos disponibles. Para comprarlas, solo tienes que entrar en la web del festival: sansanfestival.com/2026/entradas. ¡Apunta los precios!

Abono General - desde 62 euros

Abono Premium - desde 155 euros

Abono Kids - desde 32 euros

Abono Kids Premium - desde 155 euros

Abono Residente - desde 52 euros (solo para residentes empadronados en Benicàssim mayores de 16 años)

Abono Groguets - desde 52 euros (exclusivo para socios del Villarreal C.F., mayores de 16 años)

Entrada de día - desde 52 euros

Personas Movilidad reducida - desde 62 euros

Sunset By SanSan - 45 euros (entrada para la fiesta del día 1 de abril con cena tipo cocktail, barra libre, y las sesiones exclusivas de Drama, el proyecto experimental de electrónica tech house de Zahara)

Horario completo del SanSan Festival 2026

- JUEVES 2 ABRIL :

Escenario SanSan

19:50–20:50 — Rufus T. Firefly

22:15–23:30 — Of Monsters and Men

01:10–02:25 — León Benavente

Escenario Turia

18:45–19:45 — Tiburona

20:55–22:10 — Siloé

23:35–01:05 — Love of Lesbian

02:30–04:00 — Perarnau IV (live ft. Drama AV set)

18:00–18:45 — Groc Talent

19:15–20:00 — Victorias

20:30–21:15 — Puño Dragón

21:50–22:35 — Califato 3/4

23:15–00:05 — La Élite

00:55–01:45 — Juventude

El Santuario

20:30–22:00 — Oski

22:00–23:30 — Michael G

23:30–01:00 — Mondo Insonoro

01:00–02:30 — Andy Grey

- VIERNES 3 ABRIL :

Escenario SanSan

19:50–21:05 — Xoel López

22:15–23:30 — Guitarricadelafuente

01:10–02:25 — La Casa Azul

Escenario Turia

18:45–19:45 — Leo Rizzi

21:10–22:10 — Chiquita Móvida

23:35–01:05 — Rigoberta Bandini

02:30–04:00 — Hoonine

Escenario Johnnie Walker

18:00–18:45 — Michael Foster

19:15–20:00 — Malva

20:35–21:20 — Anouck

21:50–22:35 — Ultralágrima

23:10–00:00 — Las Petunias

00:45–01:35 — Anabel Lee

El Santuario

20:30–22:00 — Rocío Saiz

22:00–23:30 — Robin Tooth

23:30–01:00 — Cori Matius

01:00–02:30 — Goyo Nader

- SÁBADO 4 ABRIL :

Escenario SanSan

18:35–19:15 — Comandante Twin

20:20–21:20 — María Arnal

22:30–00:00 — La M.O.D.A.

01:15–02:30 — Sanguijuelas del Guadiana

Escenario Turia

19:15–20:15 — Pablopablo

21:25–22:25 — Samuraï

00:05–01:15 — Ultraligera

02:30–03:30 — Barry B

03:30–05:00 — Alizzz

Escenario Johnnie Walker

18:00–18:35 — Minino

19:00–19:45 — Gara Durán

20:10–20:55 — Sobrezero

22:00–22:50 — Ángel Stanich

03:40–04:30 — Biznaga

00:55–01:45 — Repion

El Santuario