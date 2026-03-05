El SanSan Festival se une al Villarreal CF en un partido benéfico muy especial

Deporte y música se unen para una buena causa: un partido benéfico en apoyo a las personas con discapacidad intelectual.

El SanSan Festival y el Villarreal Club de Fútbol unen fuerzas en este evento tan especial que tendrá lugar el 4 de abril enBenicàssim.

Todos los fondos recaudados con las entradas se destinarán al 100% a Afanias, una asociación de familias que lleva 60 años trabajando a favor de las personas con discapacidad intelectual y promoviendo una diversidad de la cual pueda beneficiarse toda la sociedad.

Los jugadores de este partido estarán además divididos en dos equipos: Artistas vs Prensa. Sin embargo, aún se desconoce qué cantantes se sumarán a esta dinámica.

Además, la cuenta del SanSan Festival de Instagram ha anunciado un sorteo para que cualquier fan pueda participar.

Dónde será el partido y cómo asistir

El balón rodará sobre el Campo de Fútbol Municipal Torre San Vicente durante la mañana del sábado 4 de abril a las 12:00 del mediodía, apenas unas horas antes de que den comienzo los conciertos del SanSan Festival en Benicàssim.

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla habilitada en el propio campo de fútbol el mismo día del evento.

Los artistas del SanSan Festival

El SanSan Festival ha desveladoun cartel con artistas de lujoque reúne a artistas imprescindibles de la escena nacional e internacional.

El toque internacional de este año lo pondrán los islandeses Of Monsters and Men, que aterrizan en Benicàssim para celebrar más de una década de himnos como Little Talks o Mountain Sound. Su inconfundible mezcla de folk y pop épico promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

Dentro de los cabezas de cartel, el SanSan recibirá a Rigoberta Bandini por primera vez. Icono generacional y una de las artistas más queridas por el público, volverá a los escenarios con un nuevo disco y un directo tan catártico como emocionante. Junto a ella estarán Love of Lesbian, uno de los grupos más influyentes del indie nacional, que harán repaso de los temas que los han convertido en una referencia indiscutible.

También podremos disfrutar de la Benicàssim Folk Star, más conocido como Guitarricadelafuente, en plena madurez artística y con un directo lleno de sensibilidad. Y de la fuerza del directo de La M.O.D.A., que tras un parón en su carrera regresará para seguir consolidándose como una de las bandas más potentes de la música en castellano.