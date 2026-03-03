Sansan Festival anuncia el Sunset by SanSan, su fiesta de inauguración con Alizzz y Drama
El 2, 3 y 4 de abril tienes una cita musical en Benicàssim con una nueva edición del SanSan Festival pero, además, ahora puedes darle la bienvenida al evento con la fiesta SunSet by SanSan.
¡Prepárate para el SanSan Festival 2026! El cartel completo, los artistas por días y dónde comprar entradas
¡Queda muy poco para poder disfrutar del SanSan Festival!
El 2, 3 y 4 de abril tienes una cita musical en Benicàssim, con Europa FM como radio oficial. Y es que este año podrás disfrutar en directo de artistas como Love of lesbian, Siloé, Rigoberta Bandini, La casa azul, Guitarricadelafuente, Chiquita Movida, Barry B, Sanguijuelas del guadiana y muchos más.
Y el evento anuncia a un mes de su celebración la vuelta de Sunset by SanSan, la fiesta exclusiva de inauguración que tendrá lugar el miércoles 1 de abril en el Restaurante Habanero de Benicàssim.
Esta fiesta es el calentamiento perfecto para el festival y ofrece una experiencia exclusiva y única para 150 personas acompañada de música y gastronomía, y todo ello con unas vistas privilegiadas al mar.
Desde las 20:00 hasta las 23:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la inauguración del festival con la mejor música de la mano de los DJ sets de Alizzz, reconocido productor y artista de grandes éxitos del nuevo pop español, y Drama, el alter ego en cabina de la mismísima Zahara.
Puedes hacerte con las entradas desde Fever, el distribuidor oficial.