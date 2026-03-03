Sansan Festival anuncia el Sunset by SanSan, su fiesta de inauguración con Alizzz y Drama

¡Queda muy poco para poder disfrutar del SanSan Festival!

El 2, 3 y 4 de abril tienes una cita musical en Benicàssim, con Europa FM como radio oficial. Y es que este año podrás disfrutar en directo de artistas como Love of lesbian, Siloé, Rigoberta Bandini, La casa azul, Guitarricadelafuente, Chiquita Movida, Barry B, Sanguijuelas del guadiana y muchos más.

Y el evento anuncia a un mes de su celebración la vuelta de Sunset by SanSan, la fiesta exclusiva de inauguración que tendrá lugar el miércoles 1 de abril en el Restaurante Habanero de Benicàssim.

Esta fiesta es el calentamiento perfecto para el festival y ofrece una experiencia exclusiva y única para 150 personas acompañada de música y gastronomía, y todo ello con unas vistas privilegiadas al mar.

Desde las 20:00 hasta las 23:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la inauguración del festival con la mejor música de la mano de los DJ sets de Alizzz, reconocido productor y artista de grandes éxitos del nuevo pop español, y Drama, el alter ego en cabina de la mismísima Zahara.

Puedes hacerte con las entradas desde Fever, el distribuidor oficial.