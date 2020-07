Sebastián Yatra y Danna Paola se proponen acompañarte para que 'No Bailes Sola' este verano

Danna Paola y Sebastián Yatra se han propuesto enamorarnos con su tema 'No Bailes Sola' , una balada romántica cargada de ritmos latinos, pegadizos y bailables, incluido en el próximo album de la cantante mexicana, que está destinada a ser un imprescidible en las playlists de este verano 2020.

Sebastián Yatra y Danna Paola lanzan 'No Bailes Sola' / Universal Music

El lanzamiento de este tema ha llegado cargado de expectativa, porque tras la ruptura sentimental de Yatra con TINI -que también está de estreno con su tema 'Ella Dice' junto a KHEA-, fueron muchos los fans que relacionaron sentimentalmente al colombiano con la mexicana Danna Paola.

Unos rumores que aunque 'desmentidos' por la mexicana en su canción 'Sola', ellos mismos se han encargado de alimentar en cierta forma con un juego que les ha ayudado a impulsar el hype en torno a este lanzamiento.

Así, pudimos ver un vídeo de la propia Danna bailando en su casa, con el texto: "Me puse a bailar sola en la cocina... 💃🏻", a lo que Yatra respondía "No bailes solaaaaaaa 🔥📟😛🙈", haciendo estallar al fanbase de ambos:

Pero después de esta interesante espera, por fin podemos escuchar la colaboración de la mexicana con Yatra, que llega además acompañada por el momento de un lyric video en la línea de la portada del single: mucho neón, colores morados y aire retrofuturista con guiños a los videojuegos de principios de los 90 e inspiración Blade Runner:

En la canción, hay momentos en los que el tono de Yatra nos recuerda al de otros artistas como Enrique Iglesias, sobre todo cuando dice: "¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? / Si tú estás con otro que no te sabe querer".

Esta colaboración es una de las muchas que tiene preparadas Danna Paola para próximo álbum, el segundo trabajo de la artista, donde también encontraremos otras con nada menos que Lola Indigo y Denise Rosenthal, pero también con Nika y Lali.

De hecho, hace un tiempo que esperamos la canción con Lola Indigo, pero la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus ha hecho que su esperado tema 'Santería' -en el que también participa Denise Rosenthal y que venía acompañado por un videoclip-, tenga que esperar.

Por su parte, Yatra está aún disfrutando de las mieles de su último lanzamiento junto a Morat, 'Bajo La Mesa', que suma ya más de 19 millones de reproducciones en YouTube.

VIDECLIP OFICIAL DE 'NO BAILES SOLA'

.

El estreno del vídeo oficial de 'No Bailes Sola' está previsto para el próximo miércoles 22 de julio, y ya puedes activar la notificación para verlo antes que nadie:

LETRA DE 'NO BAILES SOLA', DE DANNA PAOLA Y SEBASTIÁN YATRA

.

Volver al pasado no tiene mucho sentido

No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido

Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él

Siento mil cosas en la piel, yo sé que nunca he sido infiel

.

No bailes sola, no te arriesgues sola

Déjate amar, que nos llegó la hora

No bailo sola, yo nunca bailo sola

Te quiero besar, intentémoslo ahora

.

Sigues con ese bobo al lado que no suelta en teléfono

Que se queda sentado, pero, linda, conmigo no

Conmigo tú sabes cómo son las cosas

Parece una estrella, parece famosa

No tiene idea de lo que puede prever (No-oh, no)

Que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué

.

¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa' que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer

.

No bailes sola, no te arriesgues sola (Sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora

No bailo sola, yo nunca bailo sola

Te quiero besar, intentémoslo ahora (Te quiero besar)

.

(Yatra, Yatra)

Que no me escriba, que no te llame

Si estamos solo, que nadie nos separe

Con solo verte cambia mi suerte

.

Sé que no me arrepentiré de conocerte

Quiero amanecer en tu cama (No, no)

No puedo esperar a mañana

Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya

.

No bailes sola, te quiero besar

Intentémoslo ahora (Eh-yeah)

No bailes sola, no te arriesgues sola (No bailes sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora (Amar, yeah)

.

¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa' que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer

Fuente: GeniusLyrics