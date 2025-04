Seis canciones para celebrar el Día Internacional del Beso

Cada 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso para conmemorar el récord que consiguió una pareja tailandesa al besarse durante 58 horas. Esta fecha funciona como un recordatorio sobre la importancia de expresar cariño a través de los besos, ya sea en una relación de pareja, de amistad o familiar.

Para aquellos que siempre tengan presente la música, en Europa FM recopilamos seis canciones donde los besos son parte fundamental de la composición, estrenadas entre los años 2005 y 2023.

'Besos' - El Canto del Loco (2005)

Una de las canciones más reconocibles de El Canto del Loco es, precisamente, una que habla sobre besos. Estrenada en 2005 como parte del álbum Zapatillas, un año después se convirtió en sencillo bajo la composición de Dani Martín. "Y eso es lo que quiero, besos / Todas las mañanas me despierten besos / Sea por la tarde y siga habiendo besos / Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar", dice el estribillo.

'I Kissed A Girl' - Katy Perry (2008)

Considerado un himno lésbico, Katy Perry estrenó en 2008 este tema a pesar de las reticencias de su equipo profesional, que consideraban que no sonaría en la radio por su letra: "Besé a una chica y me gustó / El sabor de su Chap Stick de cereza / Besé a una chica solo por probarlo / Espero que a mi novio no le importe".

'One Kiss' - Calvin Harris y Dua Lipa (2018)

El amor apasionado inunda la colaboración de 2018 entre Calvin Harris y Dua Lipa, la misma por la que la artista recibiría críticas más adelante por su "desgana" a la hora de bailarla en sus conciertos. "Un beso es todo lo que hace falta / Para enamorarte de mí / Posibilidades / Parece que soy todo lo que tú necesitas", canta la artista albanobritánica en el estribillo.

'Bésame' - David Bisbal y Juan Magán (2020)

El andaluz y el catalán unieron sus voces en un éxito de principios de la década. "Bésame, como si fuera ahora la primera vez / Romper el tiempo, niña, bésame / Y entre mis brazos yo por siempre te amaré / Ven y bésame", canta David Bisbal en el preestribillo, mientras Juan Magán dice: "Bésame mucho y a lo loco, lentito, poco a poco / Que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco / Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento".

'4 besos' - Lola Índigo, Rauw Alejandro y Lalo Ebratt (2021)

Junto al puertorriqueño Rauw Alejandro y al colombiano Lalo Ebratt, Lola Índigo compuso esta canción para su segundo álbum, La niña. Con ella, la artista cuenta que le bastaron tres besos para enamorar a su amante: "Cuatro vece' te besé / Y en tre' te enamoré / Con do' yo te robé / Y con uno no' fuimo' pa'l piso", canta. "Tranquila, que sea solo un beso / Tranquila, sin son do' seguimos hasta las tre'", responde Alejandro.

'Beso' - Rosalía y Rauw Alejandro (2023)

Solo dos años después de su colaboración con Lola Índigo, Rauw Alejandro volvió a tontear con los besos junto a Rosalía, con quien mantenía una relación sentimental por aquel entonces. "Yo quiero que me de' otro beso / Uno de esos que tú me da' / Estar lejos de ti e' el infierno / 'Tar cerca de ti es mi paz", cantan en el estribillo. Con el paso del tiempo, la canción se ha convertido en un canto nostálgico sobre los amores del pasado.

¿Con cuál de todas prefieres celebrar el Día Internacional del Beso?