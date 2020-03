¿Selena Gomez y Paulina Rubio? Repasamos los 10 duetos más bizarros de los últimos años

Cantantes de música Country con raperos, rockeros con artistas del mundo del pop... Los compositores no se cansan de sorprendernos con sus impredecibles dúos, ya sea en nuevos temas o simplemente para hacer más llamativas sus actuaciones. Son muchos los cantantes que han querido colaborar con artistas que nada tienen que ver con su estilo musical. A veces el experimento sale bien y a veces no tan bien... Pero quién no arriesga no gana ¿no es así? Os presentamos un ranking con los duetos más bizzaros, en nuestra opinión, de los últimos tiempos. ¿Éxito o fracaso?

1. Selena Gomez y Paulina Rubio

Hace muy poco, os contábamos el notición que lanzaba Pau en una entrevista: confirmada una colaboración musical con Selena Gomez. Aunque todavía no sabemos el nombre ni el estilo musical de su colaboración, estamos seguros que va a dar mucho que hablar. ¿Se atreverán con el reguetón?

Selena Gomez / Gtres

2. Mariah Carey y Justin Bieber

En 2011 Mariah Carey nos sorprendía a todos sacando una nueva versión de la canción 'All I Want For Christmas Is You' con la colaboración, ni más ni menos, del mismísimo Justin Bieber. Cómo ha cambiado...

3. David Bisbal y Miley Cyrus

No, no es una broma. El ex-triunfito hizo un dúo con Miley para la película ''La última canción'' en el 2010. Una balada romántica, entre el inglés y el castellano, que hubiese sido del todo evitable ¿no crees?

4. Luciano Pavarotti y Spice Girls

Italia, año 1998, Luciano Pavarotti y las Spice Girls juntos en el escenario. Ambos artistas se aliaron para interpretar Viva Forever en un concierto benéfico cuyo fin era recaudar fondos para la ONG War Child. Sin duda, nos dejaron uno de los duetos más extraños del mundo musical.

5. Lou Reed y Metallica

El ex Velvet Underground y los titanes del metal hicieron un álbum conjunto titulado 'Lulu'. Fue calificado por los fans como ''un experimento sonoro entre Lou Reed y Metallica, donde cada uno de ellos interactúa en función del otro''. Las críticas no tardaron en llegar y el álbum dio mucho que hablar

6. Taylor Swift y T- Pain

A lo largo de la carrera de Taylor, la hemos visto interpretar muchas facetas pero sin duda la del rap fue la que más nos sorprendió. Junto al rapero T-Pain se aventuró al mundo de las rimas...No le pega ni con pegamento.

7. Rachel Platten y Diego Torres

Rachel Platten, nos presentaba su nuevo single y el primero en su carrera interpretado completamente en español, “Siempre Estaré Ahí”, a dueto con el cantautor argentino Diego Torres. Juzguen ustedes mismos.

8. Jonas Brothers y Stevie Wonder

La ceremonia de los Grammy 2009 presentó una colaboración bastante atípica: Jonas Brothers (por entonces en la cima de su fama) y el legendario Stevie Wonder, unidos para cantar 'Superstition'.

Un dueto que no convenció a nadie, con unos Jonas demasiado sobreactuados.

9. Britney Spears e Iggy Azalea

Britney Spears e Iggy Azalea deberían indemnizarnos por crearnos tantas expectativas en 2015, y habernos dado algo como 'Pretty Girls'. Letra absurda, ritmo repetitivo y del videoclip...mejor no hablar.

10. Laura Pausini y Kylie Minogue

El disco de éxitos de Laura Pausini del 2013 incluyó varios nombres importantes de la industria musical. Aunque pasamos por alto la versión salsa que hizo de Se Fue, con Marc Anthony, no podemos hacer lo mismo con Limpio y Kylie Minogue.