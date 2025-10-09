Selena Gomez anuncia 'In The Dark' para la segunda temporada de 'Nobody Wants This' ('Nadie quiere esto')

Selena Gomez vuelve con un nuevo lanzamiento musical. La cantante ha sorprendido a sus fans al anunciar que formará parte de la banda sonora de la segunda temporada de Nobody Wants This (Nadie quiere esto), cuyo estreno está anunciado para el jueves 23 de octubre.

La cantante, que en marzo lanzó el disco I Said I Love You First, ha compuesto para la producción protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, la canción In The Dark, que registró el pasado septiembre y de la que ha compartido un pequeño adelanto en sus redes.

Al hacerse eco a través de Stories del anuncio hecho desde el perfil de Instagram de la serie (@nobodywantsthisofficial), la cantante ha publicado un fragmento de 10 segundos de la canción que se presenta como track 1 de la banda sonora de la temporada.

La canción, de una duración de 3:05 minutos y estilo disco-pop, es la primera de las 15 que componen la banda sonora de la temporada. Aquí tienes los otros 14 temas.