The Weeknd anuncia un concierto en Barcelona para 2026: fecha, cómo comprar entradas y precios

The Weeknd suma un nuevo concierto a su paso por España en 2026 con la gira After Hours Til Dawn . Tras sus tres espectáculos en Madrid, el canadiense celebrará un show en Barcelona. A continuación, recopilamos toda la información sobre la venta de entradas.

The Weeknd no tenía suficiente con celebrar tres conciertos en España con su gira After Hours Til Dawn, así que ha anunciado un nuevo espectáculo en Barcelona. Tras actuar en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026, el canadiense celebrará su último show en el país en el Estadi Olímpic Lluís Companys el martes 1 de septiembre de 2026. Será a las 20:00.

El autor de éxitos como Blinding Lights, Starboy o Save Your Tears actuará en la capital catalana tres años después de sus dos conciertos en 2023 en Madrid y Barcelona, bajo el paraguas de la misma gira. Eso sí, esta vez lo hará junto al rapero estadounidense Playboi Carti.

Cómo comprar entradas

Antes de la venta general de entradas, habrá dos preventas:

Preventa Live Nation - Santander SMusic . Desde el martes 14 de octubre de 2025 a las 12:00 , aunque la sala de espera abre a las 11:30.

. Desde el , aunque la sala de espera abre a las 11:30. Preventa Registrados LiveNation.es. Desde el jueves 16 de octubre de 2025 a las 12:00, con sala de espera desde las 11:30.

En cuanto a la venta general, esta empezará el viernes 17 de octubre de 2025 a las 12:00. Del mismo modo, la sala de espera abre a las 11:30. Las entradas se podrán adquirir a través de tres portales oficiales: LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés.

Precios

Aunque Live Nation no desvela el desglose de precios para el concierto de The Weeknd en Barcelona, todo parece indicar que los costes serán similares a los de sus fechas en Madrid: