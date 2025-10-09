Viva Suecia aclara en qué consiste su evento en Madrid: "Tendremos una sorpresita"

El grupo de rock Viva Suecia tiene una cita con sus fans este jueves 9 de octubre en Madrid. Sobre este evento se han pronunciado los integrantes de la banda para evitar malentendidos: "En algunos medios ha salido que hoy daremos un concierto gratuito en la Puerta del Sol y no es cierto".

El comunicado, compartido en las redes sociales de Viva Suecia, añade: "Lo que sí es verdad es que tendremos una sorpresita preparada para los que nos acompañéis hoy a las 18:00 en la calle de la Paz". Aunque el grupo evita dar más detalles, el evento tiene lugar apenas unas horas antes del lanzamiento de su próximo álbum, Hecho en tiempos de paz, que verá la luz el viernes 10 de octubre.

Durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales, los miembros de Viva Suecia desvelan que se han "dejado la vida" y han buscado desconectar: "Está compuesto por pequeños momentos de paz al margen de todas las guerras que vemos en la tele". Y es que el proyecto nace para demostrar "que siguen existiendo remansos de paz".

Aparte de su evento en Madrid, el grupo ha dejado otro adelanto del disco con un breve extracto de la canción Mala prensa, la primera pista de Hecho en tiempos de paz. "Somos hijos del amor, de la clase liberal, casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22. Ahora sabes la verdad, mucha mala prensa, pero buena publicidad", dice la letra.

Tracklist de 'Hecho en tiempos de paz'

El quinto álbum de Viva Suecia cuenta con once canciones, tres de ellas en colaboración con otros artistas. Hasta ahora, conocemos cuatro pistas: