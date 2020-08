Selena Gomez y BLACKPINK se sumergen en un colorido mundo pop en 'Ice Cream'

El fandom de BLACKPINK y Selena Gomez llevaban semanas ansiosos por descubrir cómo sonaría 'Ice Cream', la colaboración que llevaban tiempo anunciando.

Por fin las artistas han liberado está colaboración que viene acompañada por un vídeo que apunta a batir nuevos récords en Youtube.

A pesar de que tuvieron que rodarlo por separado debido a las reestricciones por la pandemia de coronavirus, el equipo de arte han hecho un trabajo espectacular conjuntando por completo los espacios.

Rodado en tonos pastel, vemos a Selena Gomez con varios estilismos de inspiración vintage en una furgoneta de helados o en un descapotable.

Por su parte, las chicas de BLACKPINK aparecen en escenarios que parecen salidos de dibujos animados, todos con el rosa como color predominante: rodeadas de globos, con cerezas gigantes o en una pista de tenis, pero siempre con apetecibles helados.

'Ice Cream' es el segundo single del álbum debut del cuarteto de K-pop, que se lanzará el próximo 2 de octubre. Este single fue compuesto por la propia Selena Gomez pero también se puede apreciar el inconfundible sonido de Ariana Grande, también acreditada en el tema junto con su inseparable Victoria Monét. El resto de compositores de 'Ice Cream' son TEDDY, Tommy Brown, Steven Franks, Bekuh BOOM y 24.

'Ice Cream' llega como la continuación de 'How You Like That', un himno del trap-pop nominado como Canción del verano en los MTV Video Music Awards 2020.

Además, ''How You Like That' consiguió batir el récord en Youtube del vídeo musical con más reproducciones en sus primeras 24 horas, que ha sido superado recientemente por 'Dynamite', de los también surcoreanos BTS. ¿Conseguirán con 'Ice Cream' recuperar su trono?

LETRA DE 'ICE CREAM' DE SELENA GOMEZ Y BLACKPINK

Come a little closer cause you looking thirsty

Imma make it better sip it like a Slurpee

Snow cone chilly

Get it free like Willy

In the jeans like Billie

You be poppin’ like a wheelie

Even in the sun you know I keep it icy

You could take a lick but it’s too cold to bite me

Brrr brrr frozen

You’re the one been chosen

Play the part like Moses

Keep it fresh like roses

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat

Diamonds on my wrist so he call me ice cream

You can double dip cause I know you like me

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

I know that my heart could be so cold

But I’m sweet for you come put me in a cone

You’re the only touch yeah they get me melting

He’s my favorite flavor always gonna pick him

You’re the cherry piece just stay on top of me so

I can’t see nobody else for me no

Get it flip it scoop it

Do it like that ah yeah ah yeah

Like it love it lick it

Do it like lalala oh yeah

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat

Diamonds on my wrist so he call me ice cream

You can double dip cause I know you like me

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream

Chillin’ like a villain yeah ra ra ra

미친 미친듯한 속도 in my La Fera

너무 빨러 너는 삐끗 원한다면 그냥 지름

Millis Billis 매일 벌음 한여름 손목에 얼음

Keep it movin’ like my lease up

Think you fly boy where ya visa

Mona Lisa kinda Lisa

Needs an ice cream man that treats her

Keep it movin’ like my lease up

Think you fly boy where ya visa

Mona Lisa kinda Lisa

Needs an ice cream man that treats her

Na na na na na

na na na na na na na

Ice on my wrist yeah I like it like this

Get the bag with the cream

If you know what I mean

Ice cream

Ice cream

Ice cream chillin’

Na na na na na

na na na na na na na

Ice on my wrist yeah I like it like this

And I’m nice with the cream

If you know what I mean

Ice cream

Ice cream

Ice cream