BTS muestran su lado más divertido en la versión alternativa de 'Dynamite' y baten un nuevo récord

El viernes pasado BTS lanzaba 'Dynamite', su nuevo tema que suponía un reto para la banda, ya que se trata del primero cantado íntegramente en inglés. Además, el videoclip que acompaña a la canción ya ha hecho historia, convirtiéndose en el estreno musical con más éxito de Youtube.

Inspirado en los 70 tanto en localizaciones, estilismos, bailes e incluso sonido, con un toque funky; consiguió un total de 101,1 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. De esta manera, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook batían el récord que hasta ahora tenía otra banda de K-Pop, en este caso BLACKPINK con su vídeo 'How You Like That'.

Pero eso no es todo, el tercer puesto de este ranking también pertenece a BTS, con el estreno de su vídeo 'Boy with Luv', que logró 74.6 millones de vistas en un día.

Poco después del lanzamiento de 'Dynamite', BTS lanzaron las versiones acústica y EDM del tema y cuando pensábamos que ya no tenían más sorpresas preparadas para su ARMY, publican por sorpresa la versión b-side de la canción.

Esta versión alternativa muestra el lado más divertido de los chicos, con bailes improvisados, bloopers y escenas descartadas del vídeo original.

Y como era de esperar, también está siendo un éxito en Youtube acaparando la tercera posición en tendencias de nuestro país con más de 18 millones de visualizaciones en 16 horas (en el momento de la redacción de esta noticia).