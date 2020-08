Selena Gómez confiesa que ha perdido fuerza física al no poder exprimir un limón

Los últimos años de Selena Gomez no han sido nada fáciles debido a sus problemas de salud. En 2015 la cantante reveló que padece lupus, y dos años más tarde tuvo que someterse a un trasplante de riñón como una de las consecuencias de esta enfermedad.

Pero el lupus también ha afectado a su salud mental. Selena tuvo que cancelar un tour mundial Revival en 2016 a causa de los ataques de ansiedad y depresión que ha sufrido a raíz de esta enfermedad y que le ha llevado a ingresar varias veces en centros psiquiátricos.

A pesar de que ha estado temporadas desconectada de la vida pública, Selena ha retomado su carrera profesional. Este viernes podremos disfrutar de 'Ice Cream', la esperada colaboración entre la cantante y el grupo de K-Pop BLACKPINK y también ha retomado su faceta como actriz.

Está a punto de estrenar la película This Is The Year, donde vuelve a reencontrarse frente a las cámaras con David Hernie, con quien trabajó en la serie Los magos de Waverly Place.

Por otro lado, Selena también tiene un programa de cocina que se graba en su propia casa llamado Selena+ Chef, donde vemos lo bien que se le da la cocina. Y desafortunadamente, en el último capítulo, también hemos podido comprobar otra de las consecuencias del lupus, la pérdida de fuerza física.

En un momento del programa vemos cómo Selena tiene dificultades para exprimir un limón con las manos, algo que ella explica sin ningún reparo: “Lo siento, tengo las manos débiles. Tengo Lupus, pero por eso tengo al abuelo”, sonríe mientras abraza a su abuelo, que le ayuda a terminar la tarea.

Algo que aunque ella aparentemente ha tratado sin mucha importancia, no ha evitado que preocupe a sus miles de fans, tal como han mostrado en redes sociales.