Selena Gomez y Charlie Puth juntos en 'We Don't Talk Anymore'

Desde que se anunció que Selena Gomez y Charlie Puth iban a colaborar en una canción, todo el mundo ha estado esperando el momento del lanzamiento el audio. Pues bien, por fin te traemos We Don't Talk Anymore, el tema en el que cantan juntos.

We Don't Talk Anymore ha sido producida por el mismo Charlie Puth, y es el tercer single de su álbum Nine Track Mind, siguiendo a sus ya exitosas Marvin Gaye y One Call Away.

Puede que, tal y como dice el título de la canción, Selena Gomez y Charlie Puth ya no hablen, pero no hay duda de que cantar a dúo se les da bastante bien.

¿Qué te parece We Don't Talk Anymore?