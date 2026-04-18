Setlist de la gira de 'OT 2025': lista completa con las canciones de sus conciertos

Cinco meses después del fin del programa, los concursantes de Operación Triunfo 2025 comienzan su gira de conciertos por España. Entre abril y septiembre de 2026, los triunfitos cantarán algunas de las canciones más icónicas de la edición.

Tras una larga espera, los fans de Operación Triunfo por fin pueden disfrutar de los triunfitos en directo. La gira de OT 2025 comienza el 18 de marzo en Bilbao y recorrerá ciudades españolas como Granada, Madrid, Barcelona o Valencia hasta el último concierto: el de Mairena del Aljarafe (Sevilla) en septiembre.

Los finalistas —Cristina Lora, Olivia Bay, Tinho Vaamonde, Guille Toledano y Claudia Arenas— y el resto de concursantes se reencuentran así con los fans del programa para revivir las mejores canciones de la edición en directo, tales como Latin Girl, Punto de partida o Ese lugar.

Pero ¿qué temas están incluidos en el setlist? Según lo que ha compartido el propio programa, el concierto está dividido en siete bloques temáticos —más la apertura y el bis— e incluye más de 40 canciones.

Setlist de la gira de 'Operación Triunfo 2025', por bloques

Apertura

Yo quiero bailar, Voy a pasármelo bien y It's A Sin - Grupo

Bloque 1: El sueño

Bye Bye Bye - Carlos, Guillo y Max

- Carlos, Guillo y Max If You Could Read My Mind - Laura, Olivia y Salma

- Laura, Olivia y Salma Superestrella - Olivia

- Olivia i like the way you kiss me - Olivia e Iván

- Olivia e Iván It's My Life - Iván

- Iván Training Season - Cristina, Lucía y María

- Cristina, Lucía y María Creo en mí - Lucía

- Lucía I Wanna Be Your Slave - Guillo y Tinho

Bloque 2: Esfuerzo

Papaotai - Téyou

- Téyou Canijo - Téyou y María

- Téyou y María Envidia - María

- María El único - Crespo y Tinho

- Crespo y Tinho Ciudad de papel - Judith

- Judith Volar - Carlos

- Carlos Desátame - Laura

Bloque 3: #SINHATE (Acústicos)

Agua - Téyou y Tinho

- Téyou y Tinho El sitio de mi recreo - Claudia

- Claudia Tu refugio - Max

- Max Lo saben mis zapatos - Salma

- Salma Saturno - Todos

Bloque 4: El trabajo en equipo

APT. - Guillo y Cristina

- Guillo y Cristina End of the World - Claudia y Cristina

- Claudia y Cristina Don't Leave Me This Way - Guille y Judith

- Guille y Judith Siempre es de noche - Lucía y Guille

- Lucía y Guille Akureyri - Guille y Olivia

- Guille y Olivia Yes Sir, I Can Boogie - Claudia y Olivia

Bloque 5: Iconic

NUEVAYoL - Guille y Guillo

- Guille y Guillo Como Camarón - Guille

- Guille CATAЯATA - Guillo

- Guillo Can't Hold Us - Crespo

- Crespo Mariposas - Guille y Crespo

- Guille y Crespo Beautiful Things - Tinho

- Tinho Latin Girl - Claudia

- Claudia WHERE IS MY HUSBAND! - Olivia

Bloque 6: Triunfo

Punto de partida - Cristina

- Cristina Uh Nana y la noia - Cristina

Bloque 7: Despedida

Potra Salvaje - Grupo

- Grupo Ese lugar - Grupo

BIS

Será porque te amo - Grupo

Todas las fechas de la gira de 'OT 2025'