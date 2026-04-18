Setlist de la gira de 'OT 2025': lista completa con las canciones de sus conciertos
Cinco meses después del fin del programa, los concursantes de Operación Triunfo 2025 comienzan su gira de conciertos por España. Entre abril y septiembre de 2026, los triunfitos cantarán algunas de las canciones más icónicas de la edición.
Tras una larga espera, los fans de Operación Triunfo por fin pueden disfrutar de los triunfitos en directo. La gira de OT 2025 comienza el 18 de marzo en Bilbao y recorrerá ciudades españolas como Granada, Madrid, Barcelona o Valencia hasta el último concierto: el de Mairena del Aljarafe (Sevilla) en septiembre.
Los finalistas —Cristina Lora, Olivia Bay, Tinho Vaamonde, Guille Toledano y Claudia Arenas— y el resto de concursantes se reencuentran así con los fans del programa para revivir las mejores canciones de la edición en directo, tales como Latin Girl, Punto de partida o Ese lugar.
Pero ¿qué temas están incluidos en el setlist? Según lo que ha compartido el propio programa, el concierto está dividido en siete bloques temáticos —más la apertura y el bis— e incluye más de 40 canciones.
Setlist de la gira de 'Operación Triunfo 2025', por bloques
Apertura
- Yo quiero bailar, Voy a pasármelo bien y It's A Sin - Grupo
Bloque 1: El sueño
- Bye Bye Bye - Carlos, Guillo y Max
- If You Could Read My Mind - Laura, Olivia y Salma
- Superestrella - Olivia
- i like the way you kiss me - Olivia e Iván
- It's My Life - Iván
- Training Season - Cristina, Lucía y María
- Creo en mí - Lucía
- I Wanna Be Your Slave - Guillo y Tinho
Bloque 2: Esfuerzo
- Papaotai - Téyou
- Canijo - Téyou y María
- Envidia - María
- El único - Crespo y Tinho
- Ciudad de papel - Judith
- Volar - Carlos
- Desátame - Laura
Bloque 3: #SINHATE (Acústicos)
- Agua - Téyou y Tinho
- El sitio de mi recreo - Claudia
- Tu refugio - Max
- Lo saben mis zapatos - Salma
- Saturno - Todos
Bloque 4: El trabajo en equipo
- APT. - Guillo y Cristina
- End of the World - Claudia y Cristina
- Don't Leave Me This Way - Guille y Judith
- Siempre es de noche - Lucía y Guille
- Akureyri - Guille y Olivia
- Yes Sir, I Can Boogie - Claudia y Olivia
Bloque 5: Iconic
- NUEVAYoL - Guille y Guillo
- Como Camarón - Guille
- CATAЯATA - Guillo
- Can't Hold Us - Crespo
- Mariposas - Guille y Crespo
- Beautiful Things - Tinho
- Latin Girl - Claudia
- WHERE IS MY HUSBAND! - Olivia
Bloque 6: Triunfo
- Punto de partida - Cristina
- Uh Nana y la noia - Cristina
Bloque 7: Despedida
- Potra Salvaje - Grupo
- Ese lugar - Grupo
BIS
- Será porque te amo - Grupo
Todas las fechas de la gira de 'OT 2025'
- 18 de abril de 2026 - Bilbao - BEC!
- 19 de abril de 2026 - A Coruña - Coliseum
- 8 de mayo de 2026 - Granada - Plaza de Toros
- 27 de junio de 2026 - Murcia - Plaza de Toros
- 3 de julio de 2026 - Madrid - Movistar Arena
- 10 de julio de 2026 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 17 de julio de 2026 - Alicante - El Muelle Live
- 18 de julio de 2026 - Valencia - Roig Arena
- 24 de julio de 2026 - Santander - Magdalena en Vivo
- 31 de julio de 2026 - Fuengirola - Marenostrum
- 8 de agosto de 2026 - Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Concert Music Festival
- 12 de septiembre de 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 18 de septiembre de 2026 - Mairena del Aljarafe (Sevilla) - Centro Hípico