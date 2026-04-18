DE BILBAO A SEVILLA

Setlist de la gira de 'OT 2025': lista completa con las canciones de sus conciertos

Cinco meses después del fin del programa, los concursantes de Operación Triunfo 2025 comienzan su gira de conciertos por España. Entre abril y septiembre de 2026, los triunfitos cantarán algunas de las canciones más icónicas de la edición.

Concursantes de 'OT 2025'
Concursantes de 'OT 2025' | VicArt

Europa FM

Madrid18/04/2026 17:02

Tras una larga espera, los fans de Operación Triunfo por fin pueden disfrutar de los triunfitos en directo. La gira de OT 2025 comienza el 18 de marzo en Bilbao y recorrerá ciudades españolas como Granada, Madrid, Barcelona o Valencia hasta el último concierto: el de Mairena del Aljarafe (Sevilla) en septiembre.

Los finalistas —Cristina Lora, Olivia Bay, Tinho Vaamonde, Guille Toledano y Claudia Arenas— y el resto de concursantes se reencuentran así con los fans del programa para revivir las mejores canciones de la edición en directo, tales como Latin Girl, Punto de partida o Ese lugar.

Pero ¿qué temas están incluidos en el setlist? Según lo que ha compartido el propio programa, el concierto está dividido en siete bloques temáticos —más la apertura y el bis— e incluye más de 40 canciones.

Setlist de la gira de 'Operación Triunfo 2025', por bloques

Apertura

  • Yo quiero bailar, Voy a pasármelo bien y It's A Sin - Grupo

Bloque 1: El sueño

  • Bye Bye Bye - Carlos, Guillo y Max
  • If You Could Read My Mind - Laura, Olivia y Salma
  • Superestrella - Olivia
  • i like the way you kiss me - Olivia e Iván
  • It's My Life - Iván
  • Training Season - Cristina, Lucía y María
  • Creo en mí - Lucía
  • I Wanna Be Your Slave - Guillo y Tinho

Bloque 2: Esfuerzo

  • Papaotai - Téyou
  • Canijo - Téyou y María
  • Envidia - María
  • El único - Crespo y Tinho
  • Ciudad de papel - Judith
  • Volar - Carlos
  • Desátame - Laura

Bloque 3: #SINHATE (Acústicos)

  • Agua - Téyou y Tinho
  • El sitio de mi recreo - Claudia
  • Tu refugio - Max
  • Lo saben mis zapatos - Salma
  • Saturno - Todos

Bloque 4: El trabajo en equipo

  • APT. - Guillo y Cristina
  • End of the World - Claudia y Cristina
  • Don't Leave Me This Way - Guille y Judith
  • Siempre es de noche - Lucía y Guille
  • Akureyri - Guille y Olivia
  • Yes Sir, I Can Boogie - Claudia y Olivia

Bloque 5: Iconic

  • NUEVAYoL - Guille y Guillo
  • Como Camarón - Guille
  • CATAЯATA - Guillo
  • Can't Hold Us - Crespo
  • Mariposas - Guille y Crespo
  • Beautiful Things - Tinho
  • Latin Girl - Claudia
  • WHERE IS MY HUSBAND! - Olivia

Bloque 6: Triunfo

  • Punto de partida - Cristina
  • Uh Nana y la noia - Cristina

Bloque 7: Despedida

  • Potra Salvaje - Grupo
  • Ese lugar - Grupo

BIS

  • Será porque te amo - Grupo

Todas las fechas de la gira de 'OT 2025'

  • 18 de abril de 2026 - Bilbao - BEC!
  • 19 de abril de 2026 - A Coruña - Coliseum
  • 8 de mayo de 2026 - Granada - Plaza de Toros
  • 27 de junio de 2026 - Murcia - Plaza de Toros
  • 3 de julio de 2026 - Madrid - Movistar Arena
  • 10 de julio de 2026 - Barcelona - Palau Sant Jordi
  • 17 de julio de 2026 - Alicante - El Muelle Live
  • 18 de julio de 2026 - Valencia - Roig Arena
  • 24 de julio de 2026 - Santander - Magdalena en Vivo
  • 31 de julio de 2026 - Fuengirola - Marenostrum
  • 8 de agosto de 2026 - Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Concert Music Festival
  • 12 de septiembre de 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
  • 18 de septiembre de 2026 - Mairena del Aljarafe (Sevilla) - Centro Hípico