El setlist de Shakira para su concierto retransmitido en Madrid: todas las canciones, en orden
Shakira actúa este sábado 3 de octubre por octava vez en Madrid, pero no es un concierto cualquiera. La colombiana retransmite el evento en directo de manera gratuita y global para que todos sus fans puedan disfrutarlo. Y no solo eso, pues Dua Lipa es la invitada de esta noche. Descubre en este artículo el repertorio completo de este show tan especial.
Dónde y a qué hora ver gratis el concierto de Shakira en Madrid hoy sábado
Shakira cantará con Dua Lipa esta noche: todos los invitados de su residencia
Shakira continúa su histórica residencia de conciertos en Madrid, donde actuará un total de 12 noches como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pero el de este sábado 3 de octubre es especial, pues todo el mundo podrá ver el show en streaming.
Un concierto retransmitido en directo
De las 12 fechas de Shakira en la capital española, parece que esta será la más importante de todas. Esta noche los fans de todo el mundo podrán seguir en directo el concierto a través de un streaming gratuito. La retransmisión puede seguirse a partir de las 20:45 (hora peninsular) a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.
Dua Lipa, invitada de la noche
Shakira invitará esta noche a Dua Lipa para cantar juntas en directo por primera vez. La estrella británica se unirá este sábado 3 de octubre a la residencia de conciertos de la colombiana en Madrid. Tanto HOLA como Lecturas han confirmado la noticia. Se desconoce qué canción han elegido para su dúo, aunque una opción podría ser Antología. El tema forma parte del repertorio de Shakira y Dua Lipa lo conoce bien, pues lo interpretó en directo en Bogotá (Colombia) en 2025.
Setlist de canciones de Shakira en Madrid
Tras los primeros conciertos, el público ya sabe cuál es el repertorio oficial, el cual incluye 29 canciones fijas interpretadas durante dos horas y media. En consonancia con el nombre de la gira, el álbum Las mujeres ya no lloran (2024) es el más presente en el setlist con seis canciones.
Además, el repertorio incorpora los éxitos más recientes de Shakira —como Dai Dai, Soltera, BZRP Music Sessions #53 y TQG— y grandes clásicos —por ejemplo, Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) o Loba—. Este es el orden de todos los temas:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Si te vas
- Te felicito
- TQG
- Don't Bother
- Can't Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta
- La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Te dejo Madrid
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Dai Dai
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53