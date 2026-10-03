El setlist de Shakira para su concierto retransmitido en Madrid: todas las canciones, en orden

Shakira continúa su histórica residencia de conciertos en Madrid, donde actuará un total de 12 noches como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pero el de este sábado 3 de octubre es especial, pues todo el mundo podrá ver el show en streaming.

Un concierto retransmitido en directo

De las 12 fechas de Shakira en la capital española, parece que esta será la más importante de todas. Esta noche los fans de todo el mundo podrán seguir en directo el concierto a través de un streaming gratuito. La retransmisión puede seguirse a partir de las 20:45 (hora peninsular) a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

Dua Lipa, invitada de la noche

Shakira invitará esta noche a Dua Lipa para cantar juntas en directo por primera vez. La estrella británica se unirá este sábado 3 de octubre a la residencia de conciertos de la colombiana en Madrid. Tanto HOLA como Lecturas han confirmado la noticia. Se desconoce qué canción han elegido para su dúo, aunque una opción podría ser Antología. El tema forma parte del repertorio de Shakira y Dua Lipa lo conoce bien, pues lo interpretó en directo en Bogotá (Colombia) en 2025.

Setlist de canciones de Shakira en Madrid

Tras los primeros conciertos, el público ya sabe cuál es el repertorio oficial, el cual incluye 29 canciones fijas interpretadas durante dos horas y media. En consonancia con el nombre de la gira, el álbum Las mujeres ya no lloran (2024) es el más presente en el setlist con seis canciones.

Además, el repertorio incorpora los éxitos más recientes de Shakira —como Dai Dai, Soltera, BZRP Music Sessions #53 y TQG— y grandes clásicos —por ejemplo, Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) o Loba—. Este es el orden de todos los temas: