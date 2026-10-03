Shakira cantará con Dua Lipa en su octavo concierto en Madrid: todos los invitados de su residencia

¡Bombazo! Shakira invitará esta noche a Dua Lipa para cantar juntas en directo por primera vez. La estrella británica se unirá este sábado 3 de octubre a la residencia de conciertos de la colombiana en Madrid.

Tanto HOLA como Lecturas han confirmado la noticia, asegurando que Dua Lipa ha aterrizado a mediodía en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con un vuelo desde París, en la misma ciudad donde se habría gestado esta colaboración a principios de 2026, cuando ambas artistas se encontraron allí.

De momento se desconoce qué canción han elegido para su dúo, aunque una opción podría ser Antología. El tema forma parte del repertorio de Shakira y Dua Lipa lo conoce bien, pues lo interpretó por sorpresa y en directo en Bogotá (Colombia) en 2025.

"Me conmueve mucho escuchar mi canción en la voz de Dua en la misma ciudad donde la escribí hace muchos años", comentó Shakira en Instagram. "¿Veis como la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!", añadió, a lo que la británica respondió: "Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. Te quiero". A este intercambio de mensajes hay que añadir que Shakira confesó que le gustaría colaborar con Dua Lipa: "Habla español perfectamente", dijo hace unos meses en el pódcast Suite 205.

Un concierto único

De las 12 fechas de Shakira en la capital española, parece que esta será la más especial de todas. Aparte de contar con Dua Lipa, esta noche los fans de todo el mundo podrán seguir en directo el concierto a través de un streaming gratuito. La retransmisión puede seguirse a partir de las 20:45 (hora peninsular) a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

Los invitados de Shakira en Madrid (hasta ahora)

Dua Lipa no será la primera invitada de Shakira en Madrid. El domingo 20 de septiembre, la colombiana cantó Antología con Laura Pausini. Durante el siguiente fin de semana, Alejandro Sanz subió al escenario del Estadio Shakira dos noches seguidas para interpretar La tortura y Corazón partío. Además, el domingo 27, la colombiana cantó Copa vacía con Manuel Turizo.

A esto hay que sumarle que Maluma saldrá a cantar con Shakira el próximo viernes 2 de octubre, según informó Diez Minutos.