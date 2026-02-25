Setlist de Sombr para sus conciertos en Madrid y Barcelona: lista con todas las canciones

Era la primera vez que Sombr actuaba en nuestro país, y en una arena en Europa, y no pudo hacerlo de mejor forma que con el espectacular show que dio anoche en Madrid con motivo de su gira The Late Nights & Young Romance Tour

Y es que el artista lo dio todo sobre el escenario, haciendo un recorrido por sus temas más virales como back to friends o would’ve been you, pero también por algunos de sus lanzamientos más recientes como Homewrecker o undressed.

El cantante además aseguró que seguirá "volviendo a España cada año hasta que muera", así que no será la última vez que le veamos por España.

Ahora, el estadounidense aún tiene pendiente un show más en nuestro país, en concreto este 25 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Por eso mismo, y viendo las canciones que ha tocado en su show en Madrid, te recopilamos la lista de canciones que tocará esta noche en su última cita con España:

Setlist de Sombr en Madrid y Barcelona

Consulta la lista de canciones completa de los conciertos de Sombr a su paso por España. Además, añadimos a qué disco o EP pertenece cada canción: