Setlist de Sombr para sus conciertos en Madrid y Barcelona: lista con todas las canciones
Tras su paso por Madrid, Sombr ha dejado una noche para el recuerdo tocando algunos de sus mayores éxitos y canciones más recientes. Ahora, es el turno de Barcelona, donde actuará este 25 de febrero en el Sant Jordi Club como parte de su gira The Late Nights & Young Romance Tour.
Sombr deja claro por qué es la nueva promesa del pop en el Palacio de Vistalegre de Madrid con un espectacular show en directo
¿Quién es sombr?: un hit mundial y su nominación a los MTV VMAs
Era la primera vez que Sombr actuaba en nuestro país, y en una arena en Europa, y no pudo hacerlo de mejor forma que con el espectacular show que dio anoche en Madrid con motivo de su gira The Late Nights & Young Romance Tour
Y es que el artista lo dio todo sobre el escenario, haciendo un recorrido por sus temas más virales como back to friends o would’ve been you, pero también por algunos de sus lanzamientos más recientes como Homewrecker o undressed.
El cantante además aseguró que seguirá "volviendo a España cada año hasta que muera", así que no será la última vez que le veamos por España.
Ahora, el estadounidense aún tiene pendiente un show más en nuestro país, en concreto este 25 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona.
Por eso mismo, y viendo las canciones que ha tocado en su show en Madrid, te recopilamos la lista de canciones que tocará esta noche en su última cita con España:
Setlist de Sombr en Madrid y Barcelona
Consulta la lista de canciones completa de los conciertos de Sombr a su paso por España. Además, añadimos a qué disco o EP pertenece cada canción:
- 1. i wish i knew how to quit you (I Barely Know Her)
- 2.we never dated(I Barely Know Her)
- 3.savior(savior)
- 4.perfume (single independiente)
- 5.do i ever cross your mind (single independiente)
- 6.come closer(I Barely Know Her)
- 7.in your arms (savior)
- 8.undressed (I Barely Know Her)
- 9.caroline (single independiente)
- 10.dime (I Barely Know Her)
- 11.would've been you(savior)
- 12.Homewrecker (single independiente)
- 13.canal street(I Barely Know Her)
- 14.crushing (I Barely Know Her)
- 15.under the mat(I Barely Know Her)
- 16.back to friends(I Barely Know Her)
- 17.12 to 12(I Barely Know Her)