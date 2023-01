Shakira, acusada de plagio en su canción junto a Bizarrap contra Piqué y Clara Chía

El tema del día es sin duda la sesión #53 de Bizarrap y Shakira, una canción que se ha convertido en una ristra de ataques y críticas a su ex, Piqué, y su nueva novia, Clara Chía. Los fans de la cantante se han emocionado mucho y han apoyado todas sus palabras, aunque no ha sido todo de color de rosa.

Una cantante venezolana, Briella, ha compartido en sus redes sociales que se encuentra muy sorprendida porque este tema es muy similar a su single Solo tú, que fue estrenado el pasado mes de junio.

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer", ha subido a sus stories."Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", ha reconocido.

Ella misma ha destacado que su objetivo no es "desprestigiar" a ningún artista, sino defender su propio trabajo. "Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado 'mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira' les hubiese dicho que claro", ha añadido.

"Me han llegado también mensajes muy feos. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención. Para mí sería un honor tener créditos en esta canción", ha concluido.

Sin duda, este tema ha generado mucho debate, aunque por ahora, ni Shakira ni Bizarrap se han pronunciado sobre las acusaciones de plagio que ha formulado Briella con su canción.