Shakira afronta su mejor momento en la música después de más de 30 años de carrera

A pesar de llevar 35 años de carrera a sus espaldas, Shakira sigue siendo la reina indiscutible del pop latino y parece que su reinado tiene más fuerza que nunca. La colombiana se encuentra en uno de los momentos de mayor éxito de su trayectoria artística y los números lo avalan.

Después del triunfo de Waka Waka en 2010, la loba ha vuelto a poner música al Mundial de fútbol este año con Dai Dai. La colaboración junto a Burna Boy no ha parado de sonar durante las semanas del torneo y ha batido nuevos logros en la trayectoria de la artista. Cuando salió a la luz en mayo, la canción alcanzó el número uno en las listas de éxito globales de plataformas de streaming, y en julio batió el récord del tema interpretado por una artista femenino ha permanecido en lo más alto de la lista de Spotify en 2026, al mantenerse en la cima durante 17 días.

Tras el éxito de Dai Dai, Shakira ha escalado hasta el top 5 de artistas más escuchadas en Spotify, el puesto más alto que ha alcanzado una artista latina en la historia de la plataforma. Pero el himno del mundial no es la única canción que está haciendo grandes números de streaming. Esta semana, su icónico tema junto a Wyclef Jean, Hips Don't Lie, ha entrado en el top 50 global de Spotify.

Los números en las plataformas de streaming son solo un reflejo más del éxito actual de Shakira. En febrero de 2025 la de Barranquilla inició el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que terminará el próximo mes de noviembre, al que acudirán 6,3 millones de asistentes, convirtiéndose en la gira latina más exitosa de la historia.

La residencia de Shakira en Madrid

El próximo mes de septiembre, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour aterrizará en España en una residencia de doce conciertos en Madrid, en un estadio construido especialmente para la ocasión. El estadio Shakira se ubicará en el espacio Iberdrola Music en Villaverde Alto, y será mucho más que un simple escenario.

Tal y como pudo conocer Europa FM hace unos días, el recinto contará con espacio de arte, cine y literatura, gastronomía, moda, espacio infantil 'Macondito', zona vip y fan zone Las zonas naturales también tendrán su hueco y habrá parques y zonas con vegetación para poder disfrutar del ambiente.