Shakira muestra los ensayos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: World Cup Edition'

Apenas dentro de unas horas Shakira volverá a acaparar todos los focos de la actualidad musical y deportiva, ya que la de Barranquilla será una de las grandes protagonistas de la inauguración de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 en México al haber compuesto el himno del torneo, Dai Dai.

Un evento para el que, como no podría ser de otra forma, la artista colombiana se está preparando a conciencia con todo su equipo, elaborando las icónicas coreografías que siempre han caracterizado sus shows. Además, hay que tener en cuenta que apenas dos días después comienza con la nueva edición de su gira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: World Cup Edition, con la que volverá a actuar en territorio estadounidense.

Una cita que emociona especialmente a Shakira y de la que ha querido compartir cómo se están desarrollando los ensayos de los espectáculos, con mención especial para su nuevo himno Dai Dai y Zoo, la canción con la que formará parte de la banda sonora de la película de animación Zootropolis 2.

A lo largo de los 18 shows que Shakira tiene programados al mismo tiempo que se disputa el Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, es muy probable que los asistentes escuchen, además de estas nuevas canciones, otros grandes éxitos de la colombiana como sus dos colaboraciones previas con el máximo evento futbolístico: Hips don't lie, con Wyclef Jean, en 2006, Waka Waka en 2010 y La la la, con Carlinhos Brown en 2014.